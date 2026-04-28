Япония пересмотрит оборонную политику на фоне эскалации угроз со стороны Китая, России и КНДР: что известно

Япония изменит политику безопасности и обороны страны из-за увеличения угроз от КНР, КНРД и РФ. Международная ситуация изменилась, и стране нужно "извлечь урок" из войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаичи, передает ABC News. В понедельник, 27 апреля, по ее поручению была создана комиссия, которая пересмотрит подход государства к вопросам безопасности.

Япония считает нынешнюю стратегию защиты недостаточной

Ранее Такаичи сообщала, что планирует ускорить наращивание военной силы как средства сдерживания региональных угроз. Она объясняла, что Япония должна приоритезировать работу над оборонной стратегией для укрепления военного потенциала, чтобы лучше защитить себя и выжить в длительных, новых формах военных действий.

Руководствуясь таким подходом, 21 апреля Кабмин Санаэ Такаичи отменил ограничения на экспорт летального оружия из Японии. Правительство уверено, что этот шаг позволит углубить военное и промышленное сотрудничество с союзниками.

"Международная ситуация полностью изменилась. Относительно стабильный международный порядок после холодной войны отошел в прошлое", – подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что стране нужно сделать выводы из полномасштабного вторжения России в Украину и из эскалации на Ближнем Востоке, адаптироваться к новым формам ведения войны, включая активное использование БпЛА, и быть готовой к длительному конфликту.

"Поскольку мир вступает в эру турбулентности, а Япония сталкивается со многими вызовами, будущий пересмотр... является решающим усилием, которое влияет на судьбу Японии", – сказала Такаичи.

Комиссия, в состав которой входят 15 экспертов по вопросам дипломатии, обороны и экономики, рассмотрит политику безопасности и обороны с учетом возможных чрезвычайных ситуаций, пересмотрит оборонный бюджет и финансирование и составит рекомендации по изменениям в ближайшие месяцы.

Согласно действующей политике, принятой в декабре 2022-го, Япония к 2027 году должна удвоить расходы на оборону до 2% ВВП (это около 43 триллионов иен или 270 миллиардов долларов).

Правительство Такаичи уже достигло этого целевого показателя. Ожидается, что группа экспертов обсудит возможное дальнейшее увеличение военных расходов.

Как ранее писал OBOZ.UA, Япония расширяет поддержку Украины в энергетическом секторе накануне нового отопительного сезона. Страна планирует передать не только оборудование для генерации электроэнергии, но и средства физической защиты инфраструктуры и технику для ремонтных работ.

