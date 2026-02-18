Швеция задержала россиянина по требованию США из-за нарушения санкций: что известно о деле

Шведская служба безопасности Säpo задержала гражданина России за нарушение санкций. Операция была осуществлена по приказу Соединенных Штатов, которые объявили мужчину в международный розыск.

Об этом сообщает портал TV4 Nyheterna. Шведская сторона воздерживается от дополнительных комментариев относительно подозрений в совершении преступлений, ссылаясь на требования конфиденциальности в Америке.

Международный ордер и запрос на экстрадицию

Операцию по задержанию и аресту гражданина России провели в Стокгольме в конце декабря. Перед этим власти США разыскивали его в течение шести месяцев, после чего мужчину объявили в международный розыск. Сейчас Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции.

"Дело касается международного ордера на арест. Поскольку Служба безопасности помогает другой стране в ее уголовном расследовании, мы не можем вдаваться в подробности, – объяснил пресс-секретарь Säpo Джонатан Свенссон.

Временное задержание до решения об экстрадиции

Подозреваемый находится в международном розыске с лета 2025 года – после того, как суд в США принял решение о его заочном аресте. След вывел правоохранителей в Швецию, в связи с чем к делу привлекли Министерство юстиции.

"Запрашивающее государство направило запрос о том, что оно хочет временно задержать это лицо, и мы рассмотрели это ходатайство, – отметил старший прокурор Национального подразделения по вопросам безопасности Ларс Хедвалл.

В рамках рейда Säpo провела обыск в квартире и изъяла несколько вещей, в частности мобильные телефоны. Мужчину подозревают в серьезном нарушении санкций, которое, по версии следствия, имело место в 2022–2023 годах в Соединенных Штатах.

Американская сторона уже обратилась с запросом о его экстрадиции. Окружной суд Стокгольма постановил взять подозреваемого под стражу до принятия окончательного решения об экстрадиции генеральным прокурором, Верховным судом и правительством.

"Все эти разговоры ведутся по дипломатическим каналам и через центральную власть. Сейчас начинается расследование по экстрадиции, и окончательное решение будет принимать правительство, – говорит Ларс Хедвалл.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года в Доминиканской Республике во время спецоперации арестовали 25-летнего гражданина России Дмитрия Новикова. Его связывают с проектом "Лахта", который известен как "фабрика троллей" и финансировался Евгением Пригожиным. Мужчину задержали в резиденции Palmas del Sol в туристической зоне Баваро, где он жил вместе с семьей.

