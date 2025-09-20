В Доминикане задержали россиянина, которого связывают с Пригожиным: подробности

В Доминиканской Республике во время спецоперации арестовали 25-летнего гражданина России Дмитрия Новикова. Его связывают с проектом "Лахта", который известен как "фабрика троллей" и финансировался Евгением Пригожиным. Мужчину задержали в резиденции Palmas del Sol в туристической зоне Баваро, где он жил вместе с семьей.

По данным прокуратуры, Новиков руководил сетью цифрового влияния, которая создавала контент для политических кампаний дезинформации. Следователи утверждают, что деятельность распространялась не только на Доминикану, но и на другие страны Латинской Америки, включая Аргентину.

Официальное подтверждение

Доминиканское издание Bavaro Digital уточнило, что арест проводили совместно Министерство юстиции и специальная группа по борьбе с организованной преступностью. В сообщении говорится, что Новиков действовал под прикрытием спортсмена смешанных единоборств, пытаясь скрыть свое российское гражданство. Также отмечается, что подозреваемый пользовался криптовалютами Bitcoin и Ethereum для переводов и отмывания денег.

Прокуратура указывает, что полученные материалы свидетельствуют о его финансовых связях с участниками проекта "Лахта" через криптооперации. Во время обысков правоохранители изъяли ряд доказательств, среди которых – данные о торговле и распространении огнестрельного оружия.

Расследование продолжается

По предварительной информации, "Лахта" занималась созданием и распространением манипулятивного контента для влияния на политические процессы в других странах. Американская разведка связывает этот проект с попытками вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В 2022-м правительство США объявило вознаграждение в 10 миллионов долларов за данные о работе этой структуры.

Доминиканские правоохранители продолжают следственные действия, чтобы выяснить масштабы операций Новикова и его связи с международными сетями. Известно, что кроме кибервлияния, в деле расследуют факты незаконной торговли оружием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что бывший топ-менеджер медиаструктур Евгения Пригожина Илья Горбунов арестован в России и находится в СИЗО по подозрению в вымогательстве. В частности, его подозревают в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Что интересно – в суде назвали потерпевшую сторону, это председатель правления Фонда развития новых медиа. Эту структуру также связывают с Пригожиным.

