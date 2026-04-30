Швеция ужесточает требования для получения гражданства: когда вступят в силу

В Швеции существенно меняют правила получения гражданства – новые требования станут более жесткими и будут касаться даже тех, кто уже подал документы. Власти решили не вводить переходный период, несмотря на критику оппозиции. Новые нормы вступят в силу 6 июня – в День шведского флага.

Об этом сообщило издание Sweden Herald. Отмечается, что соответствующее решение принял парламент Швеции.

Что изменится

Согласно новым правилам, срок проживания в стране для получения гражданства увеличат с 5 до 8 лет. Кроме того, иностранцы в возрасте от 16 лет должны будут сдать специальный тест по шведскому языку и обществоведению, хотя введение языкового экзамена могут отсрочить до октября.

Также вводится финансовое требование – минимальный годовой доход кандидатов на гражданство должен составлять 241 800 шведских крон. Кроме этого, усиливаются критерии их добропорядочности и законопослушности.

Новые правила вступят в силу 6 июня и будут распространяться на всех заявителей, даже если они подали документы несколько лет назад.

Дискуссии и критика

Оппозиционные партии настаивали на переходном периоде для тех, кто уже находится в процессе получения гражданства, однако парламент отклонил это предложение с минимальной разницей голосов.

Критики решения считают, что это несправедливо по отношению к тысячам людей, которые годами ждали рассмотрения заявлений.

Однако правительство настаивает, что новые правила необходимы, в частности, для усиления безопасности и недопущения получения гражданства лицами с криминальным прошлым.

В целом закон поддержали большинство депутатов.

