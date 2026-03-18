Украинцам в этих 9 странах ЕС труднее всего получить паспорт: список

Украинским беженцам труднее всего получить гражданство ЕС в странах: Швеция, Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Дания, Швейцария и Норвегия. Сложность заключается в том, что получение гражданства занимает годы, требует знания языка, подтверждения доходов и натурализация.

Видео дня

Паспорт ЕС дает владельцу широкие возможности: позволяет жить, работать и учиться в любом государстве ЕС, упрощает путешествия и доступ к социальным программам. Именно поэтому для многих беженцев получение гражданства остается важной целью, пишет Visit Ukraine.

Эксперты портала отмечают: оформление гражданства в европейских странах может быть сложным процессом, который требует знания законодательства, правильного оформления документов и соблюдения всех требований натурализации. Основными трудностями являются:

длительные сроки проживания;

требования к знанию языка;

строгие проверки интеграции;

сложные бюрократические процедуры.

Впрочем, правила в странах значительно отличаются – в каждом государстве действуют собственные требования. В то же время даже в странах с жесткими правилами получения паспорта остается возможным для тех, кто длительное время живет в государстве, работает, платит налоги и интегрируется в общество.

В топ стран по сложности получения гражданства относятся:

Испания – в Испании одна из самых длинных стандартных процедур натурализации в Европе. Стоимость подачи документов на гражданство около 104 евро. Испания позволяет иметь множественное гражданство для граждан отдельных стран. Требования к кандидату:

проживать 10 лет в Испании;

знание испанского на уровне A2;

сдача теста о культуре и государственном устройстве;

после одобрения необходимо принести присягу королю Испании.

Италия – получение паспорта может быть долгим из-за длительного срока рассмотрения заявлений – срок от двух до трех лет. Стоимость подачи документов – около 250 евро. Италия позволяет своим гражданам иметь несколько гражданств. Основные требования к кандидату:

проживать 10 лет (или 4 года для граждан ЕС);

знание итальянского на уровне B1

подтвердить стабильный доход.

Австрия – местная система натурализации считается одной из самых строгих в ЕС. Стоимость процедуры может превышать 1300 евро. В большинстве случаев Австрия не позволяет множественное гражданство. Основные требования:

проживать 10 лет, из которых 5 лет с постоянным местом жительства;

знание языка на уровень B1;

пройти тест на знание политического устройства, истории страны, ее государственные и общественные институты и основы законодательства;

подтвердить финансовую независимость.

Швейцария – сложность получения паспорта Швейцарии связана с тем, что в стране многоуровневая система принятия решения о предоставлении гражданства. Решение принимают федеральная власть (общенациональный уровень власти), кантон (Швейцария состоит из 26 кантонов, грубо говоря это "государства в государстве") и местная община (самый низкий уровень – город или деревня). От кандидата требуют активной интеграции в местное сообщество. Стоимость подачи документов составляет от 90 евро плюс местные сборы. Кроме того Швейцария позволяет "иметь два паспорта". Требования к кандидату:

проживать 10 лет;

знать язык не хуже A2 письменно и B1 устно;

Дания – подать документы на гражданство стоит примерно 800 евро. Для получения паспорта обязательна церемония с рукопожатием чиновника. Дания позволяет два гражданства. Основные условия:

проживать в стране примерно 9 лет;

знание языка на уровень B2;

сдать тест по истории, культуре и общественному строю Дании, проверяющий знания о политической системе, традициях, ценностях и основных исторических событиях страны.

Норвегия – Норвегии позволила иметь два гражданства и количество заявлений значительно возросло. Стоимость подачи документов около 555 евро. Основные требования:

прожить от пяти до восьми лет;

знать язык на уровень B1;

пройти тест по обществоведению.

Швеция – власти Швеции планируют существенно ужесточить правила натурализации в 2026 году. Сейчас заявления на гражданство рассматривают до 47 месяцев. Стоимость процедуры около 120 евро, но ее планируют повысить до 250 евро. Швеция позволяет иметь два гражданства. Требования к кандидату:

прожить 5 лет, но планируется увеличение до 8 лет;

знание языка на уровне B1 с июня 2026 года;

иметь стабильный доход около 20 тысяч крон (примерно 818 евро) в месяц.

Германия – Германия в 2024-м реформировала законодательство о гражданстве и сократила срок натурализации. Однако процедура остается довольно бюрократической. После реформы множественное гражданство разрешили. Подать документы на гражданство стоит около 255 евро. Требования:

проживать от пяти лет;

знать немецкий язык на уровень B1;

сдать тест о законодательстве и жизни в Германии;

подтвердить финансовую самостоятельность.

Франция – кандидата на получение гражданства подвергают строгой проверке финансовой стабильности. Подать документы стоит 255 евро. Во Франции разрешено иметь несколько гражданств. Основные условия:

прожить пять лет (иногда 2 года после обучения во французском университете);

знать французский язык на уровень B2

пройти экзамен на интеграцию и знание общества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!