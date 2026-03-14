Швеция перехватила танкер теневого флота РФ: появилось видео операции

В Швеции обнародовали видео операции по перехвату танкера, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно было взято на абордаж бойцами береговой охраны.

После операции корабль доставили на якорную стоянку возле одного из портов страны. Об этом свидетельствуют данные OSINT-исследователей и сообщения шведских наблюдателей.

В сети появилось видео, на котором зафиксирован абордаж танкера Sea Owl 1 бойцами береговой охраны Швеции. Судно связывают с российским "теневым флотом", который используется для транспортировки нефти в обход международных санкций.

По информации шведского OSINT-исследователя, танкер Sea Owl 1 после перехвата находится на якорной стоянке возле порта Треллеборг. Там же находится еще одно судно – Caffa, которое ранее также было взято на абордаж.

Сообщается, что после операции среди членов экипажа провели задержания. Детали относительно подозрений или количества арестованных пока не разглашаются.

Также исследователи зафиксировали вблизи Треллеборга один из военных кораблей Швеции, который патрулирует район у границы территориальных вод после проведения операции.

Напомним, российский танкер Arctic Metagaz, атакованный 3 марта в Средиземном море, получил существенные повреждения. Согласно опубликованным снимкам, судно почти полностью раскололось пополам.

Как сообщает OBOZ.UA, США задержали в Карибском море нефтеналивной танкер Sagitta, который шел под флагом Панамы. Как выяснилось, это судно принадлежит к теневому флоту России.

