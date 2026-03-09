Швейцария закрепила право на пользование наличными в конституции: стоит ли следовать этому примеру

В Швейцарии на референдуме 8 марта избиратели поддержали предложение защиты использования национальной наличности. Таким образом, указанное предложение текущего правительства страны будет включено в главный закон, то есть, в конституцию государства.

Согласно данным Центризбиркома Швейцарии, при явке в 60% в целом 73,4% избирателей поддержали правовое изменение. Как отмечает Politico, это изменение правительство предложило как ответ на подобную инициативу группы Swiss Freedom Movement.

Что предшествовало

В Швейцарии за последнее десятилетие наблюдается снижение доли наличных платежей. В 2017 году семь из десяти швейцарцев расплачивались наличными в киосках, ресторанах и магазинах, а в 2024году только трое из десяти делали это (а среди лиц в возрасте от 15 до 34 лет этот показатель еще меньше).

Движение Swiss Freedom Movement ("Швейцарское движение за свободу", – OBOZ.UA) инициировало национальный референдум после того, как его инициатива по защите наличных собрала более 100 тысяч подписей.

Но в итоге эта инициатива получила лишь 46% голосов после того, как правительство заявило, что некоторые предложенные группой изменения "заходят слишком далеко". Соответственно, правительство предложило свой законопроект, который и был поддержан на референдуме.

Что это означает

Результаты голосования означают, что Швейцария присоединится к таким странам, какВенгрия, Словакия и Словения, которые уже закрепили право на использование наличных денег в своих конституциях, считают эксперты издания Politico.

Австрийские политики также обсуждают, стоит ли следовать этому примеру, поскольку платежные привычки людей становятся все более цифровыми – особенно после пандемии.

Так или иначе, но эта тенденция разожгла новые теории заговора – якобы правительства стремятся контролировать население, полностью изымая наличные.

Но был ли смысл в швейцарском референдуме? В ЕС уже предложили законопроект, который закрепит физическую наличность в государствах по всему блоку.

