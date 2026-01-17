Украинского беженца в Швейцарии заставили вернуть выплаты в бюджет: оказалось, что он имеет элитную машину и много путешествует

Украинец, который еще с лета 2022-го в качестве беженца живет в Швейцарии, вынужден вернуть всю выплаченную ему помощь в бюджет. Оказалось, что он скрыл от швейцарского правительства свое реальное материальное положение: украинец владеет автомобилем Porsche Cayenne и за несколько лет много путешествовал по Европе.

Об этом сообщает издание 20 minuten.Так, 40-летний украинец имеет швейцарский вид на жительство (Livret S) и получает выплату от Швейцарского федерального управления защиты искателей убежища.

Украинец должен вернуть 67,3 тыс. франков (эквивалент 85,4 тыс. долларов) социальной помощи в бюджет. Административное расследование выявило, что он владеет Porsche Cayenne стоимостью примерно 46 тыс. долларов и что он совершил многочисленные поездки в Европу (Австрия, Франция, Италия, Германия, Португалия, Бельгия, Люксембург). Кроме того, у него есть многочисленные банковские счета с открытыми депозитами, в частности в евро.

Согласно решению Административного и публичного суда (CDAP), образ жизни мужчины "не связан с задекларированными им финансовыми ресурсами", что исключает его потребность в социальной помощи. Судьи подчеркнули, что автомобили считаются активом, и беженцы должны придерживаться тех же правил, что и другие получатели социальной помощи.

Узнав, что он имеет "необходимые ресурсы для удовлетворения своих потребностей" и что его добросовестность нельзя считать основанием, CDAP поддержал решение о прекращении выплат и отклонил его апелляцию.

Отметим, Швейцария – одна из самых богатых стран Европы. Но одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются украинские беженцы, которым здесь предоставили временную защиту, является именно финансовое давление.

В конце прошлого года в Швейцарии зафиксировалирезкий рост количества заявок на получение временного статуса защиты S от украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. Это связывают с решением правительства Украины в конце августа разрешить выезд за границу для мужчин этого возраста.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не предоставляют лицам, которые прибыли сразу из семи областей на западе страны: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

