Шел без флага: Эстония задержала танкер 'теневого флота' РФ

Силы обороны Эстонии в пятницу, 11 апреля, задержали танкер Kiwala, который без флага направлялся из индийского порта Сикка в российский порт Усть-Луга. Это судно является частью российского "теневого флота", который страна-агрессор использует для перевозки нефти в обход санкций.

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Об этом сообщило издание Postimees. Танкер Kiwala, ходящий под флагом Джибути (страна в Восточной Африке), бросил якорь у острова Аэгна в Таллиннском заливе.

Командующий Военно-морскими силами Эстонии, коммодор Иво Вярка подтвердил, что был задержан танкер, который направлялся в Россию. Цель задержания – проверка документов и юридического статуса.

Он подчеркнул, что расследование относительно танкера не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре. По его словам, цель задержания судна — проверка документов и его правового статуса.

Руководитель пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар указал, что за последний год в Финском заливе появилось немало судов, которые идут без документов.

"И можно смело сказать, что речь идет о части теневого флота", – цитируют журналисты Коммусаара.

По его словам, танкер находится под санкциями. Во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства, что делает его незаконным для плавания.

Эстония использовала право задержать судно для проведения проверки.

На судне обнаружены 24 гражданина третьих стран. Капитан судна - гражданин Китая, остальные, вероятно, граждане Мавритании.

Портал War Sanctions пишет, что танкер KIWALA находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Швейцарии.

"Танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+, политики price-cap на российскую нефть/нефтепродукты задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в третьи страны", – сообщает War Sanctions.

Владельцем и менеджером судна является компания Tirad Shipping Inc (Маврикий), флот которой состоит только из этого судна.

Владельцы и управляющие танкером постоянно менялись во избежание санкций и сокрытия настоящих бенефициаров. Что, как подчеркивают в WS, является типичным явлением для "теневого" флота, вовлеченного в российскую торговлю нефтью.

Отметим, что "теневой флот России" – это группа танкеров, перевозящих российскую нефть, пытаясь избежать международных санкций. Эти суда часто меняют владельцев, маркировку и маршруты, чтобы уклониться от проверок и исследований.

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