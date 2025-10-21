Шатдаун затягивается: демократы в Сенате США в одиннадцатый раз заблокировали законопроект о возобновлении финансирования правительства

В понедельник 20 октября представители Демократической партии США в Сенате в 11-й раз отклонили законопроект о временном финансировании. Таким образом приостановка работы американского правительства продолжается уже четвертую неделю.

Демократы неоднократно отрицали, что их решение о прекращении работы правительства связано с протестами "Нет королям". Об этом сообщает Politico.

Шатдаун длится уже четвертую неделю

Руководство Республиканской партии и Белый дом накануне голосования выразили надежду на скорое прекращение шатдауна после митингов "Нет королям" на выходных. Однако позиция демократов показала, что нет никаких признаков того, что законодатели близки к его завершению.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что демократов не волнует, во что обойдется приостановка работы правительства. Также он уверен, что Демократическая партия всецело выступает за приостановку работы правительства, поэтому проваливает голосование в одиннадцатый раз.

Двухпартийная группа сенаторов обсуждает дальнейшие действия для возобновления работы правительства, включая возможность голосования по продлению субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании, срок действия которых истекает в конце года. Однако эти переговоры не сдвинулись с мертвой точки из-за шатдауна.

Республиканцы давят на демократов

Республиканцы пытаются усилить давление на демократов, чтобы те изменили свою стратегию. На прошлой неделе Тьюн внес законопроект о финансировании Министерства обороны, который не был принят из-за сопротивления демократов. Однако он может вынести его на повторное голосование в ближайшие дни.

Республиканцы также намерены провести голосование по законопроекту, который позволит некоторым федеральным служащим и военнослужащим получать зарплату во время шатдауна. Однако ожидается, что демократы заблокируют и этот законопроект, опасаясь, что он позволит Трампу и директору бюджетного управления Белого дома Рассу Воуту платить только тем сотрудникам, которые им нравятся, и отправлять всех остальных в неоплачиваемый отпуск.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России. Документ, который в апреле этого года инициировал республиканец Линдси Грэм, имеет поддержку 84 других законодателей, что практически гарантирует его принятие в Сенате.

