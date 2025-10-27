'Какой позор': Бессент предупредил о последствиях шатдауна в США для военных

Шатдаун в США, который продолжается с 1 октября, это "позор на весь мир". Если финансирования не будет, со второй половины ноября правительство не сможет выплачивать заработную плату американским военным.

Об этом предупредил министр финансов США Скотт Бессент. Он прокомментировал ситуацию в интервью CBS News.

Администрация Дональда Трампа обвиняет демократов

Бессент признал, что шатдаун сказывается на экономике страны и "начинает замедлять авиасообщение".

"То, что делают эти сенаторы-демократы, продолжают блокировать работу правительства, – это позор на весь мир... Я бы призвал умеренных демократов стать героями – проголосовать", – сказал министр.

Ранее Сенат США не поддержал законопроект республиканцев, предполагавший выплаты военным и другим работникам во время шатдауна.

Также в Сенате нет единства на счет законопроекта о финансировании правительства, который необходим, чтобы выйти из шатдауна.

Бессент, повторяя риторику президента США, назвал ситуацию "бойкотом, организованным демократами". Мол, они "беспокоятся о своих праймериз, а не об американском народе, не о государственных служащих и не о наших военнослужащих".

"Потому что мы смогли выплатить военным зарплату из излишков средств Пентагона в середине этого месяца. Думаю, мы сможем выплачивать им зарплату, начиная с ноября. Но к 15 ноября наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получить зарплату. Какой позор", – сказал глава Минфина.

Шатдаун в США

Шатдауном называют временную приостановку работы федерального правительства, которая происходит, когда Конгресс не успевает принять закон о бюджете.

Республиканцы предлагали краткосрочное финансирование без дополнительных условий, но демократы наоборот требовали внести в бюджет продолжение субсидий и налоговых льгот на медицинское страхование. В результате законопроект не получил 60 необходимых голосов (это требовало поддержки нескольких демократов, но лишь двое присоединились к голосам республиканцев, этого не хватило).

Шатдаун длится с 1 октября 2025 года и стал вторым по продолжительности за всю историю Соединенных Штатов. На первом месте пока что остается 35-дневное прекращение работы правительства, произошедшее в 2018-2019 годах, когда Трамп также был президентом.

Октябрьский шатдаун в США – первый за семь лет и третий за оба президентских срока Трампа.

Как писал OBOZ.UA, 23 октября неизвестный пожертвовал для Пентагона 130 миллионов долларов, чтобы помочь ведомству выплатить зарплаты и льготы американским военнослужащим во время шатдауна. Однако этот щедрый донат сможет закрыть лишь часть необходимой суммы. По информации СМИ, базовые зарплаты и денежные довольствия военных обходятся Министерсву обороны США в примерно 6,5 миллиарда долларов каждые две недели.

