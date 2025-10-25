"Я люблю военных и страну": в США неизвестный задонатил Пентагону $130 млн на выплату зарплат во время шатдауна

Неизвестный пожертвовал для Пентагона 130 миллионов долларов, чтобы помочь ведомству выплатить зарплаты и льготы американским военнослужащим во время шатдауна – приостановки работы правительства, которое началось в США 1 октября. Безусловно, это щедрый донат, однако он закроет лишь часть необходимой суммы.

Пресс-служба Министерства обороны Соединенных Штатов подтвердила, что приняла анонимное пожертвование в соответствии со своими "общими полномочиями по принятию даров". Деньги поступили на счет 23 октября, передает NBC News.

"Пожертвование было сделано с условием, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих", – сказал главный представитель Пентагона, член Республиканской партии Шон Парнелл.

В продолжающемся шатдауне он ожидаемо обвинил оппонентов. "Мы благодарны этому донору за помощь после того, как демократы решили не выплачивать военнослужащим денежное довольствие", – заявил спикер.

Что известно об анонимном благотворителе

Американский президент Дональд Трамп сообщил об этом пожертвовании в четверг, выступая в Белом доме.

Он объявил о том, что деньги задонатил некий патриот и его друг, но не назвал имя.

"Он позвонил нам на днях и сказал: "Я хотел бы покрыть любой дефицит, который у вас возник из-за приостановки работы правительства демократами. Я хотел бы покрыть любой дефицит, который у вас возник из-за военных расходов, потому что я люблю армию и люблю страну"... И сегодня (23 октября. – Ред.) он отправил нам чек на 130 миллионов долларов", – сказал Трамп.

Реакция демократов

В пресс-службе сенатора Криса Кунса (демократа от штата Делавэр и высокопоставленного члена подкомитета Сената по ассигнованиям по обороне) заявили, что анонимный характер доната вызывает опасения.

"Использование анонимных пожертвований для финансирования наших Вооруженных сил поднимает тревожные вопросы о том, не рискуют ли наши собственные войска быть в буквальном смысле купленными и оплаченными иностранными державами", – заявил представитель политика.

Сколько денег нужно Пентагону на выплаты военным

В NBC News отметили, что 130 миллионов долларов "вряд ли окажут существенное влияние на миллиарды, которые правительство тратит каждые две недели на выплату жалований и пособий военнослужащим".

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Тодд Харрисо в комментарии СМИ заявлял, что базовые зарплаты и денежные довольствия военных обходятся Пентагону в примерно 6,5 миллиарда долларов каждые две недели.

Поскольку приостановка работы правительства США продолжается, неясно, откуда возьмутся остальные деньги.

11 октября Трамп поручил министру обороны (или министру войны, как эту должность хотят называть республиканцы) Питу Хегсету использовать для выплат 8 миллиардов долларов свободных средств со счета исследований и разработок Пентагона.

Шатдаун в США

Шатдауном называют временную приостановку работы федерального правительства, которая происходит, когда Конгресс не успевает принять закон о бюджете.

Текущий шатдаун (который начался 1 октября 2025 года) уже стал вторым по продолжительности за всю историю Соединенных Штатов. На первом месте пока что остается 35-дневное прекращение работы правительства, произошедшее в 2018-2019 годах, когда Трамп также был президентом.

Октябрьский шатдаун в США – первый за семь лет и третий за оба президентских срока Трампа.

