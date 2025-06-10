'Серьезный набор нарушений': в ООН бьют тревогу из-за российских атак на больницы, исторические памятники и музеи

В Организации Объединенных Наций выразили серьезную обеспокоенность из-за действий страны-агрессора России. Речь идет о том, что она продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в частности родильные дома, культурные памятники и музеи.

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Об этом сказал заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, комментируя для "Укринформа" недавние российские удары по гражданским объектам. Он отметил серьезность ситуации.

Представитель ООН указал на значительные разрушения украинской гражданской инфраструктуры, вызванные российскими обстрелами.

В частности, с начала полномасштабной войны РФ обстреляла большое количество медучреждений.

"Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 2500 таких атак с февраля 2022 года – это очень серьезный набор нарушений, ведь медицинские учреждения должны быть защищены", – отметил заместитель спикера.

Также он отметил позицию ООН по защите культурного наследия, которое тоже страдает из-за российской агрессии.

"Так же мы выражаем обеспокоенность, в частности из-за повреждения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, о необходимости их защиты. Все они должны быть неприкосновенными", – заявил Фархан Гак.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня во время российской террористической атаки на Киев пострадал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Взрывной волной был поврежден фасад главного корпуса.

В Одессе в ночь на 10 июня россияне атаковали среди прочего роддом. Он не прекращал свою работу и даже в момент атаки в укрытии медучреждения рождались дети. Также из-за российского дронового удара в городе была повреждена станция переливания крови.

Кроме того, во время ночного массированного удара войск РФ по Одессе была атакована Одесская киностудия. Вследствие атаки повреждены помещения, а также склады костюмов и реквизита, уничтожены до основания декорации для фильма "Довженко". К счастью, обошлось без пострадавших.

В Киеве в ночь на 10 июня Россия повредила Софийский собор, который является объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде. Отметим, что это одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что повреждение Софии Киевской из-за российского обстрела – это абсолютно катастрофическая вещь, это недопустимо для всех, кто интересуется историей и верит. Но не для россиян – "бесноватых с "Шахедами" и красной кнопкой".

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