"Боль, которую мы видим с неба": в ГСЧС показали последствия ударов РФ по Киеву. Видео

Для тушения масштабных пожаров, вспыхнувших в Киеве в результате массированной вражеской атаки 2 июля, была задействована авиация. С вертолетов ГСЧС сбрасывали тонны воды на охваченные огнем здания, чтобы подавить пламя.

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В ГСЧС показали, каким в то утро пилоты-спасатели видели Киев с высоты. И подчеркнули: даже в самые мрачные дни украинская столица остается несломленной.

Как выглядел Киев, пострадавший от российской атаки, утром 2 июля

Картину, открывшуюся утром после массированной атаки РФ на Киев глазам пилотов вертолетов ГСЧС, в службе назвали "болью, которую мы видим с неба".

"Говорят, с высоты все кажется маленьким и безмятежным. Но не тогда, когда под твоим крылом — раненая, но непокоренная столица. Сквозь стекло кабины пилоты ГСЧС видят то, от чего сжимается сердце: тяжелые черные столбы дыма, пытающиеся задушить город, и масштабы разрушений внизу", – отметили в ГСЧС.

Борьба с огнем, пожирающим все на своем пути, требует максимальной концентрации и скорости, ведь от того, насколько быстро удастся его потушить, зависит слишком многое.

"Это минуты максимального напряжения. Каждый маневр вертолета сквозь сплошную завесу, каждый точный сброс тонн воды на горящие здания — это борьба за жизнь. Одна сверхсложная задача, которая выполняется одновременно на земле и в воздухе. Здесь нет места страху. Есть только цель – обуздать стихию и дать городу вздохнуть полной грудью", — говорят в ГСЧС.

Но даже в часы самых суровых испытаний, подчеркивают спасатели, столица Украины сохраняет своё величие и несокрушимость.

"С высоты Киев выглядит раненым, но невероятно величественным. Город, который горит, но не сдается", – подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 июля в Киеве завершились спасательные работы на месте удара РФ, унесшего жизни 31 человека.

Столицу оккупанты массированно атаковали в ночь на 2 июля. Захватчики запустили сотни ударных беспилотников, а также баллистические, крылатые ракеты и противокорабельные "Цирконы". В ракетах и дронах, атаковавших Киев, насчитали десятки тысяч иностранных компонентов.

Одно из попаданий пришлось на 9-этажное здание в Дарницком районе, дом частично разрушен, тела погибших находили под завалами.

Также враг атаковал подстанцию скорой помощи: повреждено здание, 9 служебных автомобилей. Ранены 6 сотрудников станции – медиков и водителей.

В столице горела крыша отеля CityHotel Residence, поступали сообщения о разрушении частных и многоквартирных домов в ряде районов города.

Кроме того, РФ уничтожила склады с техникой, книгами и вином.

Число пострадавших по состоянию к концу суток 4 июля составило 102 человека.

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