Семья Трампа хочет зарегистрировать его имя как бренд для аэропортов: что известно

Семья президента США Дональда Трампа собралась зарегистрировать его имя как бренд для аэропортов. Соответствующую заявку на регистрацию торговой марки подала компания, принадлежащая Трампам.

Видео дня

В частности, Трамп хочет, чтобы в его честь переименовали аэропорт Палм-Бич, соответствующий законопроект уже поддержала контролируемая республиканцами Палата представителей в Конгрессе США. Подробности сообщает американский новостной телеканал АВС News.

Что известно

Компания Trump Organization подала заявку на регистрацию торговой марки на использование имени президента в аэропортах. При этом в компании уверяют, что не планируют взимать плату – по крайней мере за предложенное переименование аэропорта вблизи дома президента США во Флориде.

"Компания Трампа подала заявки в федеральное ведомство по товарным знакам, которые касаются эксклюзивных прав на использование имени президента на аэропортах и десятках связанных с ними вещей, которые там находятся, от автобусов, перевозящих пассажиров, до зонтиков, дорожных сумок и летных костюмов. Заявки поданы на фоне дебатов во Флориде по законопроекту штата о присвоении имени Трампа аэропорту Палм-Бич и спора по финансированию тоннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси, связанного с предложениями о том, чтобы и аэропорт, и Международный аэропорт Даллеса в Вирджинии носили его имя", – говорится в сообщении АВС News.

Согласно официальному сообщению Trump Organization, заявки были поданы из-за поддержанного Палатой представителей законопроекта о переименовании в честь Трампа аэропорта Палм-Бич во Флориде. В компании также заявляют, что "не стремятся ни к какой прибыли", а лишь хотят "защититься" от "преступников", ведь, по версии представителей Trump Organization, имя действующего президента США является "наиболее нарушаемой торговой маркой в мире".

"Для ясности, президент и его семья не получат никаких роялти, лицензионных сборов или финансового вознаграждения от предложенного переименования аэропорта (Palm Beach International Airport. – Ред.)",– говорится в заявлении компании.

На запрос журналистов относительно того, будет ли взимать компания роялти за использование названия в других аэропортах в будущем или за товары, перечисленные в заявках, на момент публикации новости ответа они не получили.

Первым о заявках, поданных компанией Трампа, на днях публично заявил адвокат по вопросам товарных знаков Джош Гербен, который их и обнаружил. По словам юриста, подобных заявок ему до сих пор видеть не приходилось.

"Хотя в честь президентов и государственных служащих были названы памятники, частная компания действующего президента никогда в истории Соединенных Штатов не обращалась за правами на торговую марку к такому наименованию. Я должен четко заявить: эти заявки на торговую марку являются абсолютно беспрецедентными", – заявил Гербен.

Заявки, поданные компанией Трампа в Патентное и торговое ведомство США, касаются использования трех названий – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа, Международный аэропорт Дональда Дж. Трампа и DJT.

Переименование аэропорта Палм-Бич уже "протянули" через Палату представителей

Аэропорт Палм-Бич, который обслуживает внутренние и международные рейсы, предлагая услуги более 20 авиакомпаний и ежегодно обслуживая около 9 млн пассажиров, расположен вблизи резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

И именно это, по мнению соратников действующего президента США, должно стать причиной для переименования аэропорта в его честь.

Законопроект о переименовании Palm Beach International Airport в President Donald J. Trump International Airport в Палате представителей недавно приняли 81 голосом (против выступили 30 конгрессменов). Аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение Сената.

Соавтор законопроекта, республиканка Мег Вайнбергер из Флориды, заявила: Трамп, мол, заслуживает такого чествования, потому что живет в пяти милях от аэропорта. А представитель округа Палм-Бич Стюарт Джон Снайдер выдал, что после переименования аэропорт "официально станет великим".

Зато демократы в Конгрессе выступили против подобного переименования – отмечая два импичмента Трампа в Палате представителей и 34 обвинительных приговора в Нью-Йорке по делу о фальсификации деловой документации. В то же время политическое "наследие" Трампа, формирование которого американцы наблюдают прямо сейчас, демократы считают таким, что "оставляет желать лучшего".

В случае, если переименование поддержат и в Сенате, на замену вывесок и элементов инфраструктуры аэропорта из бюджета потратят 2,75 млн долларов.

Только в январе во Флориде законодатели штата переименовали часть шоссе, по которому президент США регулярно ездит в Мар-а-Лаго, в его честь. Речь идет об участке дороги между аэропортом и резиденцией Трампа. Правда, там ограничились "почетным названием", которое не нашло отражения в официальных адресах, системах экстренного реагирования и государственных картах.

Между тем издание Reuters писало, что после возвращения Трампа на пост президента его имя начали активно присваивать различным объектам и инициативам. Среди них – здания в Вашингтоне, предложенный новый класс военных кораблей ВМС США, визовая программа для состоятельных иностранцев, правительственный сайт с информацией о рецептурных лекарствах, а также федеральные сберегательные счета для детей.

Хотя в США традиционно существует практика называть здания и памятники в честь президентов – это происходит уже после завершения их политической карьеры и имеет общенациональный характер. В случае с Трампом такие решения принимаются непосредственно во время его пребывания в должности.

Как писал OBOZ.UA, Россия предлагала Трампу сделку на 12 трлн долларов в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны. По данным The Economist, Москва, в частности, соблазняла президента США проектами по добыче нефти и газа в Арктике, созданием центра обработки данных с ядерным энергоснабжением, строительством тоннеля под Беринговым проливом и возвращением активов Exxon Mobil на $5 млрд. Обсуждалась также разработка месторождений редкоземельных металлов.

В записке Совета безопасности РФ говорилось, что реализация сделки могла бы принести обоим президентам даже Нобелевские премии.

По данным издания, глава РФПИ Кирилл Дмитриев как минимум девять раз встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а представители семьи Трампа вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!