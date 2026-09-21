Секретные детали истребителей F-35 «загадочным образом» оказались в Китае: Конгресс начал расследование

Партия потенциально важных компонентов истребителей F-35, которую должны были доставить из Австралии в США для ремонта, оказалась в Гонконге. Инцидент расследует Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США, который уже получил ряд брифингов.

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Ситуация вызвала беспокойство из-за возможного доступа к технологиям F-35, в частности связанным с его малозаметностью. Об этом пишет Bloomberg.

Как детали F-35 оказались в Гонконге

По данным Politico , груз с запчастями F-35 перенаправили во время доставки из Австралии в США. Его перевозил посредник от имени Lockheed Martin, однако неизвестно, почему маршрут изменили и кто сейчас владеет компонентами.

Представительница Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Хизер Воган заявила, что Конгресс уже занимается этим вопросом.

"Комитет осведомлен об этой проблеме, и мы получили по ней множество брифингов", – сказала она, добавив, что расследование продолжается.

По информации издания, среди деталей был один из фонарей кабины F-35, содержащий технологии малозаметности. Это вызвало опасения относительно возможного обратного проектирования компонентов.

Пентагон и Lockheed Martin отреагировали

В управлении программы F-35 Пентагона заявили, что знают о проблеме и работают над изъятием компонентов и расследованием инцидента.

"Нам известно о проблеме с поставкой неисправных компонентов F-35", – говорится в заявлении. В Пентагоне также планируют провести брифинг для Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

В то же время состав груза и точный статус деталей не раскрываются.

В Министерстве обороны Австралии подчеркнули, что страна "крайне серьезно относится к защите секретных технологий, подлежащих экспортному контролю".

Lockheed Martin заявила, что из соображений безопасности не может комментировать конкретные поставки, но заверила, что её команды обрабатывают каждый груз с соблюдением необходимых мер безопасности.

Австралия является центром хранения и технического обслуживания F-35 в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что в первые дни лета 2026 года Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила у США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля стало известно, что Анкара готова вернуть российские зенитные ракетные комплексы С-400. Взамен них Турция хочет получить от Вашингтона истребители F-35.

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