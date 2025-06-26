Сейм Польши проголосовал за выход страны из конвенции о противопехотных минах: что это значит

Сейм Польши принял закон, уполномочивающий президента страны прекратить действие Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Вместе со странами Балтии и Финляндией Варшава выходит из этого международного договора в ответ на угрозу со стороны России.

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Законопроект поддержали 413 депутатов, сообщают польские СМИ. Он уполномочивает президента страны прекратить действие Оттавской конвенции – международного соглашения, принятого в Осло в 1997 году, направленного на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

Незадолго до голосования вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш попросил депутатов проголосовать сообща за выход из Оттавской конвенции.

"Польша не может быть подвергнута никаким ограничениям, которые помешали бы нам защищать свою родину", – сказал он.

Против законопроекта проголосовали 15 депутатов Сейма, в том числе девять от левых, трое от группы Razem и трое от Гражданской коалиции. Три депутата воздержались от голосования – двое от Razem и один от Poland 2050.

Теперь законопроект будет передан в Сенат.

Наряду с Польшей от запрета противопехотных мин отказываются Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Все они делают это под влиянием вторжения РФ в Украину.

Конвенция о запрете противопехотных мин действует в отношении Польши с 2013 года. В течение первых трех лет военные избавились от всех своих запасов этого оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в минобороны Польши заявили, что Варшава решила объявить о выходе из Оттавской конвенции из-за угрозы вторжения со стороны России и Беларуси. Планируется, что противопехотные мины вдоль государственной границы станут одним из элементов Восточного щита.

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