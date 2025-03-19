'У нас нет выбора': Польша хочет установить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда объяснил, почему его страна решила объявить о выходе из Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. По его словам, из-за угрозы вторжения со стороны России и Беларуси у Польши не осталось другого выбора.

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Представитель польского оборонного ведомства подчеркнул, что противопехотные мины вдоль государственной границы станут одним из элементов Восточного щита. Об этом Бейда заявил в эфире радиостанции RMF FM.

Замминистра обороны назвал ситуацию на границе с РФ и Беларусью "серьезной". В частности, Бейда отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится в абсолютной зависимости от российского диктатора Владимира Путина. Он напомнил, что именно с белорусской территории в Украину начали вторгаться российские войска.

"У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границах. Это будет один из элементов Восточного щита. Хочу сказать, что у нас есть опасения, граничащие с уверенностью, что Беларусь идет по пятам за Россией. Что бы ни сказал Путин, Лукашенко согласится. Обратите внимание, с какой стороны была совершена атака на Украину. Со стороны Беларуси. У нас нет противопехотных мин, но есть возможности их производить", – заявил замглавы Минобороны.

Напомним, правительства Эстонии, Латвии, Литвы и Польши объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Решение о выходе из конвенции связано, в частности, с высокими военными угрозами в отношении государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.

Ранее президент Польши Анджей Дуда напомнил, что единственный раз, когда применялась 5 статья НАТО, это когда США призвали своих союзников на помощь. И союзники тогда поддержали Соединенные Штаты, воевали и гибли в Афганистане плечом к плечу с американскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши как средство сдерживания возможной агрессии РФ. Он заявил, что ожидает конкретных действий от Трампа, поскольку администрация Джо Байдена отклонила проект распределения ядерного оружия в 2022 году.

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