Пять стран вышли из конвенции о запрете противопехотных мин и активно обустраивают границу с Россией: что это значит для Европы

Пять стран Европы, которые ранее вышли из договора о запрете противопехотных мин – Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония – укрепляют свою оборону, учитывая угрозу со стороны России. Военное командование этих государств уже работает над тем, какие участки их территорий могут быть заминированы с использованием этого вооружения, если российский диктатор Владимир Путин решит бросить свои войска против НАТО.

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Об этом говорится в статье The Telegraph. "От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый взрывоопасный железный занавес", – отмечает автор материала.

Как известно, 18 марта Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявила о выходе из Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

"Военные угрозы государствам, граничащим с Беларусью и Россией, значительно выросли за последние годы, что делает важным усиление сдерживающих и оборонительных возможностей стран", – отметили там.

В Финляндии соответствующее решение приняли чуть позже, 19 июня. В дальнейшем Финским силам обороны будет разрешено использовать такие боеприпасы.

Ожидается, что позже в июне все пять государств официально уведомят Организацию Объединенных Наций о своем выходе из Конвенции, что позволит им производить, хранить и развертывать такие боеприпасы с конца года.

Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония вместе охраняют около 3500 км границы НАТО с Россией и ее сателлитом Беларусью.

"Каждая страна НАТО вдоль этой линии решила, что сдерживание российского вторжения требует оборонительных мер, которые когда-то были бы немыслимы. Если потребуется, они засеют спокойные сосновые и березовые леса вдоль своих границ миллионами противопехотных мин – оружием, которое ранее считалось настолько ужасным, что большая часть мира пыталась запретить его навсегда", – сказано в статье.

По состоянию на 2024 год Оттавскую конвенцию подписали и ратифицировали 164 государства. Украина также является участницей этой конвенции, ратифицировав ее в 2005 году. В то же время страна-агрессор Россия этого не сделала.

В The Telegraph отметили, что международные стандарты изменились с тех пор, как Путин начал свое наступление на Украину в 2022 году, и противопехотные мины, как оказалось, все же "могут быть использованы". Британия не выступила публично против решения пяти союзников отказаться от Оттавской конвенции. Когда Европа перевооружается для сдерживания Путина, то, что когда-то было неприемлемым, стало неизбежным, подчеркнул автор статьи.

Позиция Литвы

Литва граничит с Беларусью на востоке и с Калининградской областью России на юго-западе. Она является крупнейшей из стран Балтии и должна защищать две границы с враждебными странами общей протяженностью около 950 км.

Территорию РФ от ее сателлита отделяет Сувалкский коридор – стратегически важный регион на границе между Польшей и Литвой, соединяющий страны Балтии с остальными странами Европейского Союза и НАТО. Он считается потенциальным местом конфликта между НАТО и Россией.

А наиболее уязвимым участком Литвы, пожалуй, является территория, прилегающая к Беларуси. Там в частности расположено село Шаджюнай (Šadžiūnai).

"Это граница НАТО с Беларусью и, по сути, линия фронта западного мира. Любые новые минные поля, вероятно, будут проложены здесь, что сделает предупредительные знаки еще более угрожающими", – сказано в статье.

Жители соседнего села Дидеи Баушяй (Didieji Baušiai) считают, что членство Литвы в НАТО является лучшей гарантией безопасности страны, подчеркивая, что "есть большая разница между тем, чтобы воевать в одиночку или воевать с союзниками". В то же время они не убеждены в необходимости использования противопехотных мин, так как считают, что они могут представлять угрозу для мирного населения.

Правительство Литвы не отрицает серьезность своего решения о производстве противопехотных мин. Министр обороны страны Довиле Шакалиене обосновывает его простой необходимостью.

"Наша среда безопасности фундаментально ухудшилась с тех пор, как мы присоединились к Конвенции в 2003 году. Незаконная агрессивная война России против Украины, систематические нарушения международного права и военные провокации на наших границах с Россией и Беларусью представляют угрозу для существования", – подчеркнула она.

Шакалиене подчеркнула, что Россия никогда не связывала себе руки и не подписывала Оттавскую конвенцию. Напротив, даже в то время, когда европейские государства уничтожали свои собственные запасы, РФ активно производила больше противопехотных мин, чем любая другая страна мира, накопив к 2024 году более 26 миллионов боеприпасов, многие из которых сейчас убивают или калечат украинцев.

Литва, которая планирует тратить 5,5% ВВП на оборону, выделила 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин.

"Россия не является участницей Конвенции и продолжает агрессивно использовать и накапливать противопехотные мины, что ставит нас в стратегически невыгодное положение. В этом контексте важно, чтобы наши вооруженные силы имели гибкость и свободу использовать все доступные средства для защиты нашего населения и восточного фланга НАТО", – сказала Шакалиене.

Она считает, что Путин может напасть на территорию НАТО уже через несколько лет. И в НАТО, и литовская военная разведка неоднократно предупреждали, начиная с прошлого года, что Россия может быть готова к вторжению на территорию Альянса в течение трех-пяти лет, примерно к 2028-2030 годам.

"И эти сроки могут сократиться. Если переговоры по Украине закончатся неудачно, и Россия использует любое перемирие для восстановления своих сил и наращивания военно-промышленного потенциала, возможно, с помощью снятия санкций, то это окно угрозы может сократиться до двух-трех лет", – резюмировала министр.

Как сообщал OBOZ.UA, полномасштабное вторжение России в Украину подтолкнуло Финляндию вступить в НАТО. Теперь страна укрепляет свою 1340-километровую границу с государством-агрессором, а напряженность "напоминает времена холодной войны".

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