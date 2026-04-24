'Сейчас не время делать шаги навстречу': Мелони выступила против приглашения Путина на саммит G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 24 апреля заявила, что не поддерживает идею приглашения главаря РФ Владимира Путина на саммит G20. Она подчеркнула, что именно сейчас не тот момент, когда международное сообщество должно делать шаги навстречу российскому лидеру.

О позиции Мелони сообщило итальянское агентство Ansa. В комментарии журналистам она прямо сказала: "Я думаю, что это момент, когда мы должны требовать от него шагов вперед, а не делать их самим навстречу ему".

По ее словам, пришло время выдвигать требования к России, а не смягчать подход.

Позиция Италии

Заявление прозвучало на фоне дискуссий об участии России в международных форматах. Мелони фактически дала понять, что возвращение Путина к активному участию в G20 пока выглядит преждевременным.

Она подчеркнула, что инициатива должна исходить не от партнеров, а от самой России. И это, кажется, ключевой момент в ее позиции.

В то же время тема вызывает разные реакции среди союзников. Часть политиков допускает диалог даже в сложных условиях, но другие, как Мелони, настаивают на более жестком подходе. И здесь, видимо, вопрос не только в дипломатии, но и в сигналах, которые подаются миру.

Планы саммита

По данным американских медиа, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность пригласить Путина на саммит лидеров G20. Встреча должна состояться в декабре 2026 года в Майами на гольф-курорте американского лидера.

Представитель администрации Трампа, имя которого не раскрывается, заявил, что официальные приглашения пока не присылали. Но он уточнил, что Россия остается членом G20 и, вероятно, будет приглашена как на министерские встречи, так и на сам саммит.

G-20 – это межправительственный форум, в который входят представители крупнейших экономик мира. Саммит, который проводится ежегодно, является возможностью для мировых лидеров обсудить насущные глобальные проблемы. Россия не участвует в саммитах G-20 с 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в прошлом году в Белом доме заявили, что на саммит "Большой двадцатки" могут пригласить и Путина, и китайского диктатора Си Цзиньпина. Сам Трамп тогда говорил, что россияне и китайцы на саммите "могли бы выступить в роли наблюдателей".

