Саммит G20 в 2026 году проведут в США: Трамп сказал, пригласит ли Россию

Саммит "Большой двадцатки" (G20) в 2026 году состоится в Майами (США). В Белом доме не исключают, что на мероприятие могут быть приглашены российский диктатор Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам президента США Дональда Трампа, россияне и китайцы на саммите G20 могли бы выступить в роли наблюдателей. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп подумает над приглашение РФ и КНР

Американский президент анонсировал, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за последние 20 лет состоится в Соединенных Штатам. Мероприятие пройдет в Майами и будет посвящено 250-летию создания США.

На вопрос журналистов о возможности визита Путина и Си Цзиньпина на этот саммит Трамп сказал, что обдумает этот вопрос. Также он добавил, что представители России и Китая смогут принять участие в мероприятии в качестве наблюдателей.

"Это интересный вопрос. Я был бы рад, если они хотят. Они могут как наблюдатели. Они могли бы стать наблюдателями. Не уверен, что они хотят быть наблюдателями. Но если они хотят, мы, разумеется, можем поговорить", – ответил Трамп.

Цель саммита G20

В "Большую двадцатку" входят 19 стран, ЕС и Африканский союз. Другие страны, такие как Испания и Нидерланды, также часто посещали её в качестве гостей. В блок входят основные торговые партнёры США, включая Китай, Мексику, Канаду, Германию, Японию, Южную Корею, Индию и Великобританию.

Темой саммита, который пройдёт 14–15 декабря 2026 года, станет "Рост через дерегулирование, изобилие энергии и инновации". США оптимизируют формат саммита, чтобы сократить разрастающийся в последние годы список участников, стремясь привести его в соответствие с основополагающими целями "Большой двадцатки" – ростом и финансовой стабильностью.

Что предшествовало

Трамп дал понять, что он по-прежнему намерен добиться прекращения войны в Украине. Президент США заявляет, что продолжает вести диалог с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако, по его словам, оба лидера "пока не готовы" к заключению мира.

В начале сентября 2025 года Трамп обвинил Китай, Россию и Северную Корею в "заговоре" против США. Он сделал это заявление в связи с военным парадом в Пекине, и одновременно передал "наилучшие пожелания" Путину и Ким Чен Ыну. При этом по результатам мероприятий в Китае Трамп выразил мнение, что США "потеряли Индию и Россию" из-за Китая, назвав Китай "темной и загадочной империей". Он связал это с усилением влияния Китая на эти страны, что, по его словам, проявилось на недавнем саммите ШОС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп сделал очередные заявления о войне в Украине. Он снова пожаловался, что завершение войны в Украине – более сложный процесс, чем он ожидал, но пообещал довести его до конца. А также Трамп ответил на вопрос, будут ли США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

