Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод после удара беспилотников из Ирака: какие последствия грозят

В четверг, 10 сентября, ключевой нефтепровод Саудовской Аравии подвергся атаке беспилотников, в результате чего его работа была остановлена. На месте атаки возник пожар, зафиксированы значительные повреждения на насосной станции.

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Об этом сообщило издание CNN. Пока неясно, сколько времени потребуется для устранения повреждений трубопроводной системы. Американские чиновники работают над сбором разведывательных данных по инциденту.

Что известно

По словам американских чиновников, ключевая система нефтепроводов в Саудовской Аравии была поражена.

Министерство энергетики Саудовской Аравии в своем заявлении сообщило, что на трубопровод совершена атака и он "был закрыт в качестве меры предосторожности".

В результате атаки пострадали насосные станции, расположенные рядом с трубопроводом. На спутниковом снимке видны значительные повреждения от пожара на одной из насосных станций, а на снимке другой насосной станции видны огонь и густой черный дым.

Отмечается, что сразу не было ясно, кто несет ответственность за удары и были ли повреждены участки самого трубопровода. Однако один из чиновников заявил, что это был беспилотник из Ирака.

Позже Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором осудило "атаку на трубопровод "Восток-Запад" в регионах Эр-Рияда и Медины несколькими беспилотниками из Ирака, которая привела к ранениям и некоторым повреждениям, которые в настоящее время устраняются".

"Королевство уточняет, что на основании просьбы премьер-министра Ирака предоставить братскому иракскому правительству возможность принять необходимые меры для предотвращения нападений, совершаемых с территории Ирака против Королевства и соседних стран, Королевство решило не отвечать на данном этапе, поддерживая усилия иракского правительства", — говорится в заявлении.

Пока не ясно, сколько времени потребуется для устранения повреждений трубопроводной системы.

В целом атака на трубопровод произошла через несколько дней после захвата союзными с Ираном ополченцами стратегического портового города в Йемене, что может еще больше угрожать поставкам энергоносителей в регионе.

Правительство Ирака осудило нападения, сообщив , что распорядилось провести срочное расследование в отношении виновных и не позволит использовать свою территорию или воздушное пространство для нападений.

"Правительство Ирака осуждает нападения, направленные против братского Королевства Саудовская Аравия, и подтверждает свою неприемлемость любых нападений, которые подрывают безопасность и стабильность Королевства или наносят ущерб глубоким братским отношениям между двумя странами", — говорится в заявлении.

На этой неделе цены на нефть выросли выше 100 долларов за баррель на фоне резких колебаний, вызванных событиями на Ближнем Востоке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11 сентября йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря. Правительственные силы Йемена покинули остров, а боевики также установили контроль над прибрежным городом Дхубаб на материке.

Также мы писали о том, что саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман 10 сентября дважды звонил президенту США Дональду Трампу с призывом нанести удары по хуситам, поскольку поддерживаемая Ираном группировка приблизилась к стратегическому пункту в Красном море. Трамп в этой просьбе отказал, а американские чиновники подчеркнули, что у США в настоящее время нет планов вмешиваться в борьбу против хуситов.

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