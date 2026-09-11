Трамп отказал Саудовской Аравии в просьбе нанести удары по хуситам: в Axios раскрыли подробности

Саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман 10 сентября дважды звонил президенту США Дональду Трампу с призывом нанести удары по хуситам, поскольку поддерживаемая Ираном группировка приблизилась к стратегическому пункту в Красном море. Трамп отклонил эту просьбу, а американские чиновники подчеркнули, что у США в настоящее время нет планов вмешиваться в борьбу против хуситов.

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Об этом сообщило издание Axios. Около 200 американских военнослужащих уже находятся в Саудовской Аравии и оказывают невоенную поддержку.

Что известно

Цены на нефть резко выросли 10 сентября, когда хуситы захватили стратегический прибрежный город Мокха в Йемене. Благодаря этому они смогли продвинуться ближе к проливу Баб-эль-Мандеб — жизненно важной артерии для мировой торговли и экспорта саудовской нефти.

В то же время США обеспокоены быстрой эскалацией боевых действий в Йемене и усиливают поддержку Саудовской Аравии, однако стараются избежать прямого военного участия.

В четверг, 10 сентября, когда силы хуситов продвигались к прибрежному городу Мокха, а поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские войска отступали, Мухаммед ибн Салман впервые позвонил Трампу, чтобы проинформировать его об ухудшении ситуации, сообщили американские чиновники.

Через несколько часов он во второй раз позвонил Трампу и призвал его отдать приказ США нанести удары по хуситам.

Отмечается, что Трамп отказался, однако чиновник США заявил, что администрация предоставит Саудовской Аравии разведывательные данные о хуситах и данные о целях.

По словам источника, около 200 американских военнослужащих уже находятся в Саудовской Аравии и оказывают невоенную поддержку.

Чиновник из администрации Трампа дал понять, что приоритетом США является сохранение свободного судоходства в Красном море, а более широкую борьбу оставят своим региональным партнерам.

"Соединенные Штаты сосредоточены на защите наших основных интересов национальной безопасности, таких как обеспечение свободы судоходства в Красном море, одновременно предоставляя нашим региональным партнерам возможность взять на себя инициативу в управлении и решении проблем региональной безопасности", – сказал чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о том, что начал войну против Ирана в феврале этого года. Он считает, что без вмешательства США Тегеран уже получил бы ядерное оружие.

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