Санкции заставят пойти на уступки: Трамп верит, что давление на Иран приведет к более выгодному мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в возобновлении июньского временного соглашения с Ираном и хочет усилить экономическое давление на Тегеран. Он рассчитывает, что санкции заставят иранское руководство согласиться на более выгодные для Вашингтона условия по прекращению войны.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Трамп считает, что такие действия могут заставить Иран пойти на уступки в отношении открытия Ормузского пролива и ограничения ядерной программы.

Отказ от соглашения и новые санкции США

Июньский меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривал прекращение боевых действий и 60-дневный срок для разработки соглашения об окончательном урегулировании войны и разоружении. Однако документ фактически развалился из-за споров относительно условий открытия Ормузского пролива.

По словам дипломатических источников, страны-посредники — Катар и Пакистан — пытались возобновить действие этого меморандума. Однако Трамп дал понять, что больше не готов к уступкам, поскольку иранская сторона неоднократно в последний момент меняла условия и нарушала договоренности.

Новые санкции Вашингтона охватывают цифровые активы и технологический сектор Ирана, а также его золотой, авиационный и судоходный секторы. Кроме того, США могут ввести вторичные санкции против компаний из ОАЭ, Китая, Сингапура и Европы, содействующих экспорту иранской нефти.

Сам Трамп подтвердил, что Вашингтон на данный момент прекратил любые прямые переговоры с Тегераном и допускает введение жестких санкций против китайских банков.

"Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не собираемся встречаться или что-то в этом роде", — подчеркнул американский президент.

Он также добавил, что не обязан заранее сообщать обо всех будущих ограничительных решениях Вашингтона. Комментируя возможность введения санкций против России за сотрудничество с Ираном, Трамп отметил, что это "зависит от обстоятельств", добавив, что пока Москва "вела себя достаточно хорошо в отношении Ормузского пролива".

Требования Вашингтона и кризис в Иране

Трамп рассчитывает с помощью санкций добиться от Ирана уступок по двум ключевым направлениям: ограничение ядерной программы Тегерана и возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив.

В то же время дипломат из страны-посредника предупредил, что реализация такой стратегии может потребовать длительного времени. Он выразил сомнение, что администрация Трампа будет готова ждать достаточно долго, учитывая непопулярность войны среди американцев.

Кроме того, бывший глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа приветствовал новые санкции президента США, однако отметил, что одного лишь экономического давления будет недостаточно.

"Не будет иного выбора, кроме как усилить экономические, дипломатические и оперативные меры против этого режима, пока он не падет — а он падет. Иранские граждане стремятся к его падению", — заявил он.

Между тем на фоне американского давления Иран столкнулся с дефицитом бензина. Вице-президент Ирана Мохаммад Джафар Гаемпанах признал, что из-за блокады импортировать топливо невозможно, что уже привело к очередям на АЗС.

Впрочем, главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал действия США "провальной политикой" и заявил о готовности побеждать в "тотальной экономической войне".

Напомним, 8 августа стало известно, что Иран выдвинул США ряд требований для открытия Ормузского пролива. Среди них Тегеран назвал прекращение войны, отмену морской блокады и компенсацию за нанесённый ущерб.

Как писал OBOZ.UA, однако 11 августа Дональд Трамп заявил, что США якобы взяли под контроль Ормузский пролив и обеспечили его открытость для судоходства. В то же время он не исключил, что Иран может попытаться вновь заминировать стратегический водный путь.

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