С запчастями могла помочь Россия: что известно о ядерной подводной лодке КНДР. Фото

В Северной Корее показали корпус новой атомной подводной лодки. Она, как сообщается, находится на стадии строительства, создание субмарины с ядерной установкой северокорейский диктатор Ким Чен Ын определил одним из приоритетов в 2021 году.

Видео дня

Помощь в строительстве атомной субмарины КНДР могла получать от России – в обмен на участие своих войск в войне против Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Что известно

Информацию о том, что Пхеньян продолжает работы по созданию собственной атомной подводной лодки, стало известно в четверг, 25 декабря. Тогда КНДР продемонстрировала якобы сваренный корпус собственной субмарины с ядерной установкой – в ответ на планы Южной Кореи построить подобную субмарину (что в Северной Корее назвали "угрозой" своей безопасности).

Как видно из фото, северокорейская подводная лодка еще находится на стадии строительства.

О том, что строительство атомной субмарины является одним из приоритетов КНДР в сфере вооружений, Ким Чен Ын заявил во время съезда Трудовой партии в 2021 году.

В марте этого года северокорейские государственные СМИ показали фото со строительства, а 25 декабря опубликовали фотографии осмотра Кимом корпуса "атомной стратегической подводной лодки с управляемыми ракетами".

В Южной Корее после этого встревожились. По словам эксперта по вопросам северокорейской армии в Корейском институте национального объединения в Сеуле Хон Мина, готовый корпус субмарины указывает на то, что "они уже установили внутри ядерный реактор".

Эксперт правительственного аналитического центра также предположил, что в строительстве лодки Пхеньяну помогала Москва. Хон Мин считает, что Северная Корея получала технологическую помощь от России в обмен на предоставление войск и оружия для поддержки войны против Украины.

Военные эксперты считают, что северокорейская подводная лодка предназначена для доставки баллистических и крылатых ракет, а также торпед.

В последние годы Северная Корея испытывала различные ракеты и торпеды, запускаемые с подводных лодок, утверждая, что они предназначены для доставки ядерных боеголовок. Также в КНДР заявили, что разработка ядерного оружия якобы оправдана растущей военной угрозой со стороны США и их азиатских союзников, Японии и Южной Кореи.

При этом, отметили в The New York Times, с утроенным рвением в КНДР взялись за реализацию цели после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Ким поддержал военные действия России, отправив войска и крупные партии артиллерийских снарядов, ракет и другого оружия. Южнокорейские разведчики и аналитики заявили, что Россия отблагодарила Северную Корею, предоставив ей топливо и продовольствие, а также материалы и технологии для модернизации ее вооруженных сил, в частности устаревшего флота и систем противовоздушной обороны", – пишет NYT.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что КНДР провела испытания новой ракеты большой дальности. Пуском лично руководил северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Также стало известно, что солдаты КНДР, которые попали в плен ВСУ, заявили о желании поехать в Южную Корею. По крайней мере, об этом сообщали СМИ Сеула.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!