'С нетерпением жду': Трамп анонсировал встречу с Лукашенко и назвал формат

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках так называемого "Совета мира". Переговоры между сторонами уже дали результат – в Беларуси освободили сотни политических заключенных.

Специальный представитель Джон Коул провел переговоры с белорусскими властями, в результате которых были освобождены еще 250 политических заключенных. Об этом президент США сообщил в соцсети Truth Social.

Всего, как утверждает американский лидер, с мая 2025 года количество освобожденных превысило 500 человек. Трамп публично поблагодарил Лукашенко за эти шаги, назвав их "важными для мира и стабильности".

Он также подчеркнул, что ожидает личной встречи с белорусским президентом в рамках предстоящего мероприятия "Совет мира".

Вашингтон пытается активизировать дипломатические каналы с Минском на фоне более широких геополитических процессов в Европе.

Напоминаем, что Беларусь и США готовят "большую сделку", и переговоры об этом состоялись 19 марта во время визита в Минск американского спецпредставителя Джона Коула.

Как сообщал OBOZ.UA, США рассматривают возможность организации встречи непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с американским лидером Дональдом Трампом. Визит может состояться как в Белом доме, так и в частной резиденции Мар-а-Лаго.

