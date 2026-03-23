Трамп может принять Лукашенко в США: в FT раскрыли подробности

США рассматривают возможность организации встречи непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с американским лидером Дональдом Трампом. Визит может состояться как в Белом доме, так и в частной резиденции Мар-а-Лаго.

Инициатива обсуждается на фоне заметных изменений в отношениях между Вашингтоном и Минском. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, спецпосланник президента США Джон Коул недавно провел встречу с Александром Лукашенко в Минске. После переговоров белорусские власти освободили 250 политических заключенных. Часть из них, а именно 15 человек, были вывезены в Литву.

Среди освобожденных – известные представители белорусского гражданского общества, в частности журналистка Екатерина Андреева, правозащитница Марфа Рабкова и блогер Эдуард Пальчис.

Кроме этого, американская сторона объявила об ослаблении санкций.

В частности, ограничения сняли с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов Беларуси. Также сообщается об урегулировании вопроса о санкциях против экспорта белорусского калия – ключевой отрасли экономики страны.

Подобные шаги уже наблюдались ранее. В прошлом году после контактов с американскими представителями белорусские власти также освобождали политических заключенных, среди которых были Мария Колесникова и Виктор Бабарико. Это тогда стало сигналом к частичному потеплению отношений между США и Беларусью.

Как сообщал OBOZ.UA, Беларусь и США готовят "большую сделку", и переговоры об этом состоялись 19 марта во время визита в Минск американского спецпредставителя Джона Коула. Договоренности еще прорабатываются; они будут включать в себя вопросы белорусских политзаключенных, санкций и не только. Незаконно избранный президент РБ Александр Лукашенко рассказал, что стороны уже несколько раз обсуждали условия соглашения.

