'Американцы предложили от имени Трампа': Лукашенко анонсировал 'большую сделку' между Минском и Вашингтоном

Беларусь и США готовят "большую сделку", и переговоры об этом состоялись 19 марта во время визита в Минск американского спецпредставителя Джона Коула. Договоренности еще прорабатываются; они будут включать в себя вопрос беларусских политзаключенных, санкций и не только.

Видео дня

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил незаконно избранный президент РБ Александр Лукашенко. В комментарии пропагандистам он рассказал, что стороны уже несколько раз обсуждали условия сделки.

"Да, действительно, американцы в ходе переговоров – третий или четвертый раунд был – они от имени [Дональда] Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров", – сказал диктатор.

"Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить", – заявил Лукашенко.

По его словам, Вашингтону сейчас, возможно, "немного не до этого", но процесс идет.

"Мы готовимся к этому большому договору с американцами", – повторил самопровозглашенный президент.

О чем именно пытаются договориться Беларусь и Соединенные Штаты

Лукашенко не стал рассказывать детали о пунктах, которые могут заключить страны. Но очевидно, что сделка будет предусматривать освобождение политических заключенных. "Большая сделка – это не только политзаключенные, как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей", – цинично заявил диктатор.

Также он намекнул, что в договоре речь пойдет о санкциях против РБ, которые США могут ослабить. Лукашенко утверждает, что его представители якобы не просили об этом – мол, это инициатива Америки. "Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда", – заверил политик.

Кроме того, в переговорной повестке есть "таможенные дела", борьба с наркотрафиком, работа посольств и тема ядерных материалов. "Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия", – сказал лидер Беларуси.

Он добавил, что представители Трампа "самостоятельно обозначают" некоторые вопросы. Беларусская сторона тоже очертила свои интересы и "направила соответствующие предложения".

"Как они меня информировали, они прорабатываются", – сообщил Лукашенко.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 марта из беларусских тюрем вышли 250 политзаключенных, которых помиловал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Это произошло после встречи главы РБ со спецпосланником США по вопросам Беларуси Джоном Коулом.

– После этого Коул сообщил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции против ряда беларусских банков и крупных производителей калийных удобрений. Кроме того, обсуждалась возможная поездка Лукашенко в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!