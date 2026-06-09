'С нетерпением ждем совместной работы': у Трампа поздравили Пашиняна с победой его партии на выборах

Соединенные Штаты поздравили премьер-министра Армении Никол Пашиняна с победой его политической силы на парламентских выборах. Соответствующее заявление обнародовал государственный секретарь США Марко Рубио после объявления результатов голосования.

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Рубио опубликовал обращение в соцсети X, где отметил поддержку Армении и ее правительства. По словам госсекретаря, Вашингтон готов и в дальнейшем сотрудничать с командой Пашиняна для достижения мира, стабильности и экономического развития в регионе.

Мирные инициативы

В своей заметке Марко Рубио поздравил Пашиняна с переизбранием его партии и заявил о готовности США поддерживать мирную повестку дня.

"Поздравляем премьер-министра Никола Пашиняна с переизбранием его партии. Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра Пашиняна и Армению в стремлении к миру, и мы привержены продвижению целей исторического Вашингтонского саммита мира, включая реализацию Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)", – отметил Рубио.

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Он также добавил, что американская сторона ожидает дальнейшей совместной работы для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами.

Проект коридора

Отдельно в заявлении упоминается проект TRIPP. Он предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичевань, а также с Турцией через территорию Армении.

Согласно концепции проекта, территория маршрута будет оставаться под суверенным контролем Армении. В то же время управление инфраструктурой должна осуществлять специальная компания, которая будет находиться под контролем США.

Ранее в Армении состоялись парламентские выборы, по итогам которых партия Пашиняна получила преимущество над оппозиционными силами. В то же время представители оппозиции заявили о несогласии с результатами голосования и отказались их признавать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никола Пашиняна с победой его политической силы на парламентских выборах в Армении.

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