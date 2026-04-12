С Дональдом согласовано: лидер венгерской оппозиции Мадьяр сказал, куда поедет в первую зарубежную поездку в статусе премьера

В случае своей победы на парламентских выборах лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр намерен восстановить международные отношения. В частности, первый зарубежный визит политик планирует осуществить в Варшаву.

Он уже предварительно согласовал это решение с главой польского правительства Дональдом Туском. Об этом лидер оппозиционной партии "Тиса" рассказал во время разговора с журналистами после голосования на избирательном участке.

Петер Мадяр подчеркнул, что особое место в его будущей политической стратегии занимает Польша.

"Мы хотели бы видеть сильную Вышеградскую группу. В первую зарубежную поездку я полечу в Варшаву. Это я уже согласовал с Дональдом Туском. Второй визит осуществлю в Вену. Это также согласовано с австрийским канцлером. В третью поездку полечу в Брюссель", – рассказал политик.

Лидер оппозиции также заявил, что стремится защищать интересы Венгрии в Европе, одновременно не отдаляя страну от основного курса интеграции. Он отметил, что главной целью после выборов в случае его победы будет разблокирование замороженных европейских фондов и заверил, что имеет для этого готовый план действий.

Стоит отметить, что лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" является одним из фаворитов на пост премьера в случае победы на выборах, прошедших в воскресенье, 12 апреля.

Что предшествовало

В Венгрии 12 апреля прошли парламентские выборы, которые уже называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, который бессменно занимает должность премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

Сообщалось, что на выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, были зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступают сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

За день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Как писал OBOZ.UA, в пятницу, 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на должность премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".

