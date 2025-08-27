Рютте заверил, что Европа производит уже в шесть раз больше боеприпасов, чем два года назад

Европейские оборонные предприятия выпускают боеприпасов в шесть раз больше, чем два года назад. Необходимо приложить аналогичные усилия, чтобы нарастить производство ракет, танков, систем противовоздушной обороны и т.д.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. 27 августа он посетил Унтерлюс (Германия) и принял участие в открытии крупнейшего европейского завода по производству артснарядов Rheinmetall. Видео его выступления поделилась пресс-служба Североатлантического альянса в YouTube.

В Rheinmetall будут производить едва ли не половину всех артиллерийских боеприпасов в Европе

"Годовые мощности Европы по производству артиллерийских боеприпасов в шесть раз больше, чем всего два года назад. Ожидается, что к концу этого года они достигнут 2 миллионов снарядов. И Rheinmetall обеспечивает значительную часть этого роста", – сказал Рютте.

Он анонсировал, что новый завод в Унтерлюсе планирует за год производить 350 тысяч артснарядов. Заводы Rheintmetall по всему миру за 2025-й планируют выпустить 700 тысяч артиллерийских боеприпасов.

"Я призываю вас в Rheinmetall и всю трансатлантическую оборонно-промышленную базу поддерживать высокий уровень производства, поднимать планку еще выше и использовать возможности для совместной работы во всем Альянсе и, конечно, с нашими партнерами, такими как Украина", – призвал генсек НАТО.

Россия и Китай бросают вызов НАТО

Как отметил Рютте, Москва и Пекин ускоряют темпы работы ВПК. Именно поэтому Североатлантическому альянсу необходимо меняться и учиться на инновациях Украины.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не исчезнут в ближайшее время. Чтобы ускорить производство крайне необходимых видов вооружения, мы можем опираться на наш опыт в наращивании производства снарядов. И мы можем учиться на инновационной промышленной мобилизации Украины. Поэтому нам нужно перезапустить некоторые из наших неработающих производственных линий, разработать более быстрые производственные процессы и закупить компоненты, чтобы, когда заказы будут поступать, их можно было доставлять быстрее", – сказал политик.

Компаниям с Запада следует уменьшить зависимость от критически важного сырья, поставляемого из третьих стран, и контролировать цены, чтобы иметь возможность пополнять собственные арсеналы.

"Обеспечение нашей мощи и успеха является абсолютным приоритетом для НАТО. А мощь и успех – это именно то, чем является Rheinmetall", – похвалил немецкую компанию генеральный секретарь военного блока.

Он высоко оценил скорость строительства нового завода, которое длилось всего 14 месяцев.

"Это именно то, что нам нужно для обеспечения процветания и безопасности наших экономик и обществ по всей Европе и Северной Америке, особенно в то время, когда нам бросают агрессивные вызовы. Россия и Китай непрозрачно расширяют свои военные ресурсы и возможности. Их оборонные предприятия производят оружие и тяжелую военную технику с невероятной скоростью не только для того, чтобы похвастаться на больших парадах в Москве и Пекине, но и для того, чтобы гарантировать сферы влияния, проектировать силу и подрывать международный порядок, основанный на правилах", – отметил Рютте.

Ожидается, что за 2025 год РФ выпустит не менее 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и сотни ракет "Искандер". Что касается Китая, то у страны уже самый большой в мире военно-морской флот.

"Их наращивание военной силы четко указывает на направление. Они готовятся к долгосрочной конфронтации и конкуренции с нами", – предупредил Рютте.

Берлин, как отметил он, взял на себя лидерскую роль в увеличении расходов на оборону.

"Германия уже объявила, что планирует инвестировать почти 153 миллиарда в оборону до 2029 года... Германия берет на себя лидерскую роль, и она должна это делать. Вы являетесь крупнейшей экономикой в Европе, и вы это делаете, а другие последуют за вами. Мы видим, что союзники НАТО сейчас стремятся инвестировать гораздо больше в оборону по всей Европе", – заявил генсек.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские предприятия ВПК начали стремительно расширять свои производственные мощности. Аналитики считают, что именно сейчас происходит перевооружение исторического масштаба.

– Компания Rheinmetall планирует построить завод в Украине. В нем будут выпускаться 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, однако на этом этапе предприятие сталкивается с трудностями. Генеральный директор Армин Паппергер пожаловался на бюрократию и признал, что он "недоволен скоростью реализации проекта".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!