Европейские оборонные предприятия расширяют свои производственные мощности: в FT оценили масштаб перевооружения

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские оборонные предприятия начали стремительно расширять свои производственные мощности. Аналитики считают, что именно сейчас происходит перевооружение исторического масштаба.

Спутниковые радиолокационные данные, полученных с 150 объектов 37 компаний, свидетельствуют о том, что военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, охватывая более 7 млн квадратных метров. Об этом говорится в материале Financial Times.

Российская агрессия стимулировала европейский ВПК

Данные показывают, что давно обещанное возрождение обороны Европы, обусловленное вливанием государственных субсидий, начинает материализоваться не только в политической риторике или обещаниях расходов, но и в бетоне и стали. Это происходит на фоне споров правительств стран ЕС о том, как обеспечить поставки оружия Украине, а также восстановить собственные запасы в условиях потенциального ослабления обязательств США.

Используя более 1000 проходов радиолокационных спутников, FT отслеживала изменения на объектах, связанных с производством боеприпасов и ракет. Масштаб и распространение обнаруженных работ свидетельствуют о смене поколений в перевооружении, в результате чего Европа переходит от оперативного мирного производства к созданию промышленной базы для более устойчивого военного положения.

Старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума и бывший директор Управления НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк сказал, что в Европе сейчас происходят глубокие структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Производство оружия держится в тайне

Большинство оборонных предприятий отказались комментировать результаты расследования, сославшись на соображения безопасности. Однако анализ показал, что площади производства увеличились с 790 тыс. кв. метров в 2020–2021 годах до 2,8 млн кв. метров в 2024–2025 годах. Спутниковые фотографии этих участков подтвердили, что изменения были вызваны предпроектными работами, возведением новых зданий, укладкой новых дорог и строительством.

Немцы и венгры лидируют в производстве оружия

Среди объектов с наибольшим расширением оказался совместный проект немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которая построила крупную площадку по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на западе Венгрии.

Первый завод на этой площадке в Венгрии был завершен в июле 2024 года. На нем будут выпускаться 30-миллиметровые боеприпасы для боевой машины пехоты KF41 Lynx компании Rheinmetall. Представитель оружейной компании Патрик Рохманн объяснил, что предприятие не может комментировать предполагаемые контуры производственных объектов на спутниковых снимках по соображениям корпоративной безопасности.

По данным аналитиков, на объекте также будут производиться другие типы боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды и 120-мм боеприпасы для танка Leopard 2 и, возможно, для танка Panther. На объекте Rheinmetall также разместится завод по производству взрывчатых веществ.

В ЕС положительно оценивают возрождение ВПК

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила Financial Times, что расширение является "очень позитивным и крайне необходимым событием". Однако она отметила критически важное значение готовности оборонной промышленности обеспечить растущие расходы НАТО и эффективно использовать средства налогоплательщиков.

В свою очередь комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что после вторжения РФ в Украину ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов выросли с 300 тыс. до примерно 2 млн. Значительную часть этого роста обеспечит расширение компании Rheinmetall.

Официальные лица и представители отрасли утверждают, что фактический объём производства в Европе, вероятно, будет значительно ниже потенциальной мощности. Точно оценить влияние финансирования также сложно, учитывая, что у многих производителей уже были планы роста на момент запуска программы финансирования в 2023 году.

Что предшествовало

Летом 2025 года в ходе саммита в Гааге страны-члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Это соглашение является новым обязательством, призванным укрепить коллективную оборону. Планируется, что 3,5% ВВП будет выделяться на классические военные нужды, а остальные 1,5% на инфраструктуру, кибербезопасность и другие проекты.

Кроме того, недавно Еврокомиссия разработала Стратегию развития оборонной промышленности, которая предусматривает увеличение закупок оборудования и оружия внутри ЕС. Для этого выделяются средства из бюджета, например, 1,5 млрд евро до 2027 года на развитие оборонной программы. В рамках "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP) выделено 500 млн евро для наращивания мощностей по производству артиллерийских снарядов и ракет.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал обновленный план на год по дронам. По словам президента, Украина обновила планы изготовления и закупки дронов. Партнерам уже передают детализированную информацию о потребностях в финансировании.

