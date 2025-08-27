Rheinmetall открывает крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов: где расположен и что известно о планах

Немецкий концерн Rheinmetall после небольшой задержки открывает крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. Производитель военной техники и вооружения расширяет свои мощности на фоне набирающих обороты дискуссий о гарантиях безопасности для Украины и намерения Германии значительно расширить свою военную мощь.

Торжественное открытие завода состоится в Унтерлюссе под Ганновером (Германия). Об этом сообщает Bloomberg.

Открытие завода отсрочили

Компания Rheinmetall заложила фундамент завода в начале 2024 года в присутствии бывшего канцлера Германии Олафа Шольца. Открытие завода планировалось на конец весны или начало лета этого года, однако сроки немного сдвинули. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планируют принять участие в официальном открытии завода в Унтерлюссе под Ганновером.

Завод по производству боеприпасов начал эксплуатацию во втором квартале 2025 года и будет выпускать до 350 тыс. снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году. Новый завод на северо-западе Германии состоит из двух зданий: одно для производства 155-мм артиллерийских снарядов, а другое – для сборки и упаковки готовой продукции.

Объём инвестиций составляет около 500 млн евро, на площадке будет создано более 500 рабочих мест. Немецкий концерн Rheinmetall также планирует начать производство реактивной артиллерии на заводе с 2026 года.

Что предшествовало

Недавно компания Rheinmetall завершила еще один крупный проект в Германии – строительство завода в общине Веце, недалеко от границы с Нидерландами. Там емецкий оборонный подрядчик изготавливает центральные секции фюзеляжа для истребителя F-35 компании Lockheed Martin Corp. Сегмент оружия и боеприпасов Rheinmetall стал основным драйвером беспрецедентного роста компании за последние три года: объем продаж за первую половину 2025 года составил 724 млн евро.

Завод по производству боеприпасов также планируется построить в Украине, где Rheinmetall управляет ремонтным центром танков. Однако в компании отметили, что проект был отложен из-за бюрократических проволочек. При этом в Rheinmetall заявили, что Украина хочет удвоить мощности завода, но для этого необходимо дополнительное финансирование.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские оборонные предприятия начали стремительно расширять свои производственные мощности. Аналитики считают, что именно сейчас происходит перевооружение исторического масштаба.

