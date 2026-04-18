Рютте спрогнозировал, решатся ли США на выход из НАТО

Выход США из НАТО пока выглядит маловероятным, несмотря на громкие политические заявления и напряжение внутри Альянса. В руководстве организации отмечают, что роль Вашингтона в обеспечении безопасности Европы остается ключевой.

В то же время союзников призывают усиливать собственную обороноспособность. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал в интервью Welt am Sonntag.

Он заявил, что не ожидает выхода Соединенных Штатов из Альянса. По его словам, США остаются главным гарантом безопасности Европы, в частности благодаря ядерному "зонтику", который и в дальнейшем будет действовать.

Рютте также прокомментировал позицию Дональда Трампа, отметив, что тот действительно выражает недовольство отдельными странами-членами.

"Президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование", – сказал генсек.

В то же время он подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности в рамках коллективной безопасности.

"Нам нужна более сильная Европа в рамках более сильного НАТО", – подчеркнул Рютте.

Отдельно генсек обратил внимание на необходимость увеличения инвестиций в оборонную промышленность. По его словам, это критически важно для сохранения обороноспособности Альянса.

"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны", – подчеркнул он.

Рютте также призвал финансовые учреждения активнее вкладывать средства в оборонный сектор.

"Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности", – добавил он.

По словам генсека, ядерная защита Европы со стороны США не ставится под сомнение, а трансатлантическое единство остается основой стабильности.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые, по его мнению, не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

Перед этим он пообещал пересмотреть членство США в Альянсе. Причиной такого шага он назвал нежелание европейских государств присоединиться к операции по разблокированию Ормузского пролива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Также Трамп заявлял, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

Однако американский лидер сумел испортить отношения не только с союзниками по НАТО, но и с другими государствами, с которыми до этого у Соединенных Штатов по крайней мере были партнерские отношения.

Напомним, мировые лидеры левых сил собрались в Испании для мобилизации против Трампа. Участники саммита стремятся выработать общую позицию относительно глобальных вызовов и политики США.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 17 апреля, что более 10 стран готовы присоединиться к оборонной миссии в Ормузском проливе. Встреча представителей 49 государств состоялась в Париже, где обсуждали подготовку к многонациональной операции для защиты судоходства.

