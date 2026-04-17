'Это возможность для нас': более 10 стран выразили готовность присоединиться к оборонительной миссии в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 17 апреля, что более десяти стран готовы присоединиться к оборонительной миссии в Ормузском проливе. Встреча представителей 49 государств состоялась в Париже, где обсуждалась подготовка к многонациональной операции по защите судоходства.

Информацию о ходе переговоров обнародовало агентство Reuters со ссылкой на заявление британского премьера. Стармер подчеркнул, что на следующей неделе в Лондоне состоится конференция по военному планированию, где представят детали миссии.

"Более десятка стран уже предложили свои ресурсы", – сказал он журналистам.

Международная координация

Встречу в Париже организовали Франция и Великобритания. В ней приняли участие представители 49 стран, которые обсуждали возможность запуска оборонной миссии после стабилизации ситуации в регионе. По словам Стармера, открытие пролива является "глобальной необходимостью и глобальной ответственностью".

К обсуждению присоединились также лидеры Германии и Италии. Идея заключается в создании коалиции, которая обеспечит безопасный проход судов через стратегически важную морскую артерию.

Детали участия стран

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов присоединиться к международным усилиям. Речь идет, в частности, об участии в дальнейшем военном планировании во время конференции в Лондоне.

"Германия готова внести свой вклад в обеспечение судоходства в Ормузском проливе", – сказал Мерц. Он уточнил, что после завершения боевых действий может рассматриваться участие немецких военных в составе миссии.

По словам канцлера, Германия могла бы присоединиться к операциям по разминированию или воздушному патрулированию над морской зоной.

"Это возможность для нас. Мы будем участвовать в будущих обсуждениях военного планирования", – добавил он, также отметив желание видеть участие США в этой инициативе.

Что предшествовало

Днем 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Причиной послужило прекращение огня в Ливане.

Ранее появилась информация, что стороны рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на две недели задняя проведения в этот срок так называемых "технических переговоров". Достижение успеха в последних открывает возможность уже дальнейших политических переговоров с конечной целью заключения мирного соглашения.

По крайней мере, так утверждали источники издания Bloomberg, "знакомые с этим вопросом". Они объясняли, что технические переговоры должны найти "решение наиболее спорных вопросов". Это возобновление работы Ормузского пролива и обогащение урана Ираном.

Кроме того, по данным газеты The New York Times, Аббас Арагчи до этого заявлял, что открытие пролива возможно с учетом технических ограничений. Американские чиновники считают, что речь идет о проблемах с поиском и ликвидацией мин.

Ожидалось, что вопрос безопасного восстановления судоходства станет одним из ключевых во время переговоров между делегациями Ирана и США в Пакистане, но соглашения добиться не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его утверждению, Иран якобы согласился на безъядерный статус и передачу собственных запасов уже обогащенных радиоактивных элементов.

