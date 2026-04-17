Мировые лидеры левых сил собрались в Испании для мобилизации против Трампа и ультраправых: кто приехал

В Барселоне проходит встреча мировых левых лидеров, направленная на консолидацию прогрессивных сил на фоне роста влияния ультраправых движений и действий президента США Дональда Трампа. Участники также стремятся выработать общую позицию относительно глобальных вызовов и политики США.

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что возглавили встречу премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Встреча будет проходить в течение двух дней – 17-18 апреля. Она объединила ряд влиятельных политиков, среди которых президент Южной Африки Сирил Рамафоса и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Организаторы назвали мероприятие "Глобальная прогрессивная мобилизация". Оно включает несколько дискуссий и политических форумов.

Целью встречи является консолидация левых партий и движений и подготовка совместной декларации по защите демократии, социальной справедливости и зеленого перехода.

Саммит проходит на фоне международной политики президента США Дональда Трампа, в частности резкого сокращения гуманитарной помощи, военной интервенции и заявлений о возможном выходе из НАТО. Это, по мнению участников, заставляет пересматривать подходы к международному партнерству.

Педро Санчес отметил, что встреча должна продемонстрировать способность прогрессивных сил действовать совместно на глобальном уровне. По его словам, важно предложить обществу альтернативу ультраправым движениям и укрепить международную координацию между союзниками.

Президент Бразилии жестко раскритиковал Трампа за международную политику. Луис Инасио Лула да Силва заявил, что президент США "играет в очень неправильную игру" и подчеркнул, что использование экономической, военной и технологической силы для установления правил может создавать проблемы для самих США.

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал действия США в Иране. Он подчеркнул, что Испания не будет участвовать в том, что нарушает ее ценности и интересы.

