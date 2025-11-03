Румыния приобретет у Нидерландов 18 истребителей F-16 за €1: как собирается их использовать

Министерство национальной обороны Румынии в понедельник, 3 ноября, подписало контракт на приобретение 18 самолетов F-16 Fighting Falcon у правительства Нидерландов по символической цене 1 евро. Истребители будут использоваться исключительно для обучения и подготовки пилотов НАТО и Украины.

Видео дня

Тренировки будут проходить в Европейском учебном центре F-16 в Фетешти, который становится региональным центром авиации союзников. Об этом пишет Romania Journal.

О подписании контракта на приобретение 18 самолетов F-16 и сопутствующего оборудования у Нидерландов объявил министр обороны Румынии Ионуц Моштяну.

"Это важный шаг для развития Европейского учебного центра F-16 в Фетешти, который стал региональным центром для обучения пилотов НАТО и стран-партнеров", – сказал он, отметив, что некоторые места в программе будут выделены для украинских пилотов.

По словам министра, это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее. Этот проект отражает доверие нидерландских партнеров и признание профессионализма румынских Воздушных сил.

"Я благодарю всех причастных – технические команды, экспертов по закупкам и голландских партнеров – за их усердие и скорость, с которой они завершили этот процесс", – заявил Моштяну.

Он добавил, что Румыния продолжает инвестировать в оборону, крепкие партнерские отношения и хорошо обученный персонал. F-16 представляют собой безопасность, сотрудничество и шаг ближе к следующему этапу – интеграции самолетов F-35 в состав Воздушных сил Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический альянс увеличит свое военное присутствие в Румынии после частичного вывода американских войск. Новые силы и техника прибудут в страну в течение ближайших месяцев.

Также мы писали о том, что Румыния подписала соглашение с немецкой компанией Rheinmetall о строительстве нового порохового завода. Он будет размещен в районе города Виктория в уезде Брашов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!