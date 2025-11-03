Страна-сосед Украины планирует построить пороховой завод на 700 рабочих мест: что известно

Румыния в понедельник, 3 ноября, подписала соглашение с немецкой ВПК-компанией Rheinmetall о строительстве нового порохового завода. Он будет размещен в районе города Виктория в уезде Брашов.

Видео дня

"Европа спешит перевооружиться перед лицом все более провокационной России", – указало агентство AP в своей статье о планах Румынии запустить большое оборонное предприятие. Журналисты считают, что эта страна "играет все более заметную роль в НАТО".

Что известно о строительстве порохового завода

Строительство обойдется в 535 миллионов евро (616 миллионов долларов США). Работы начнутся уже в 2026 году и завершатся (согласно плану) через три года.

Предприятие обеспечит около 700 рабочих мест. Румыния будет стремиться профинансировать часть своих взносов через европейский фонд SAFE (Security Action for Europe), который предоставляет государствам-членам ЕС льготные кредиты на совместные закупки и инвестиции в оборонную промышленность

Заключив соглашение с Rheinmetall, премьер-министр Илие Боложан поприветствовал создание совместного предприятия между государством и крупнейшим в Европе производителем оружия. По его словам, это признак того, что Румыния "становится игроком с потенциалом в оборонной промышленности Юго-Восточной Европы".

"После многих лет, когда наша оборонная промышленность была мало востребована, Румыния вступает в новый этап развития из-за ситуации с безопасностью в Восточной Европе", – сказал Боложан.

"Я рад, что Rheinmetall видит в нас важного и серьезного партнера и укрепляет свое присутствие в Румынии", – добавил он.

В свою очередь Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, указал на востребованность пороха "во всем мире и, особенно, в Европе". Большой оборонный завод по его производству сделает Румынию ключевым игроком в "оборонной экосистеме континента и НАТО".

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина выбрала основную боевую машину пехоты, которую будет производить на собственной территории – ею станет немецкая KF41 Lynx от концерна Rheinmetall. По словам гендиректора Армина Паппергера, речь идет о контракте на поставку нескольких сотен БМП, хотя точные цифры не раскрываются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!