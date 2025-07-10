Рубио встретился с Лавровым в Малайзии: в Кремле заявили, что среди тем переговоров была Украина

Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре (Малайзия). Стороны обсудили мирное соглашение с Украиной, а также ситуацию в Иране и Сирии.

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В Кремле уже успели заявить, что Рубио и Лавров провели "существенный и откровенный обмен мнениями". Об этом сообщает Reuters.

В МИД России заявили, что между Рубио и Лавровым состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию ситуации вокруг Украины, ситуации вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных вопросов.

По результатам переговоров Лавров и Рубио подтвердили обоюдное стремление к поиску мирных решений конфликтов, восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, содействию беспрепятственным контактам между обществами двух стран. Также в РФ заявили, что диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжен.

Комментируя встречу с Лавровым, Рубио сказал, что у них был откровенный и важный разговор о войне в Украине. В то же время госсекретарь признал, что Дональд Трамп разочарован тем, что с российской стороны не было большей гибкости в отношении Украины.

Рубио подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо увидеть, как продвигается дорожная карта того, как может завершиться российско-украинская война.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытки остановить войну в Украине дипломатическим путем ныне исчерпаны. Он пообещал Киеву неизменную поддержку со стороны Германии.

Ранее в Турции заявили о возможности проведения масштабной дипломатической встречи между лидерами Украины, США и России. По словам министра иностранных дел Хакана Фидана, Стамбул готов принять Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана за одним столом переговоров.

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