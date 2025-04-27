Рубио признался, почему США тянут с новыми санкциями против России, и заговорил о "еще двух годах войны"

Президент США Дональд Трамп не вводил против России новые санкции якобы из-за того, что это остановит дипломатические усилия по окончанию российско-украинской войны. Мол, такой шаг обречет мир "на еще два года войны".

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Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио в интервью NBC News. По его словам, Вашингтон еще надеется, что "усилия сработают на дипломатическом уровне" и что стороны можно будет "приблизить друг к другу".

"Понимаете, как только вы начинаете делать подобные вещи (как ввод санкций. – Ред.), вы фактически отказываетесь от этой попытки. Вы сами обрекаете себя на еще два года войны. А мы не хотим этого допустить", – сказал главный американский дипломат.

Он расхвалил президента США. Мол, только Трамп может объединить стороны и только он и его команда могут говорить одновременно и с Киевом, и с Москвой.

"И никто другой в мире, кроме президента, не может добиться успеха в этом деле. Это очень серьезная ответственность и действительно важная возможность, и мы хотим быть уверены, что доведем все до конца – что мы не откажемся от чего-то, что действительно может сработать и привести к миру. Но в то же время мы не хотим продолжать тратить время на что-то, что не приведет к результату", – сказал Рубио.

Он объяснил, что правительство США на протяжении всего этого процесса оценивает, действительно ли РФ и Украина стремятся к миру. И именно это Штаты "пытаются понять на этой неделе".

Госсек заявил, что есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства.

"Все очень сложно. Если бы эту войну было легко закончить, кто-то давно бы это сделал. Но на данный момент единственный человек, который может объединить эти две стороны и положить конец войне, – это наш президент, президент Трамп", – похвалил Рубио главу США.

Как писал OBOZ.UA, в этом же интервью Марко Рубио сказал, что следующая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по мирному урегулированию войны в Украине.

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