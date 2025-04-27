Следующая неделя станет решающей в переговорах по соглашению о прекращении войны в Украине, – Рубио

В Вашингтоне заявили о решающей неделе в переговорах по прекращению войны в Украине. Стороны конфликта сейчас ближе к соглашению, чем когда-либо за последние три года, и у США есть варианты привлечь к ответственности тех, кто препятствует достижению соглашения.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в эфире NBC News. Однако администрация президента Дональда Трампа еще будет решать, будет ли в дальнейшем помогать урегулировать вопрос относительно Украины.

По его словам, Соединенные штаты пытаются "покончить с войной", которая стоила для них немалых денег, многих жизней... "Мы просто хотим, чтобы все это прекратилось", – заявил он.

"Следующая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по мирному урегулированию в Украине", – подчеркнул чиновник. За это время Соединенные Штаты планируют оценить ход переговоров и будут решать, продолжать ли участвовать в мирном процессе.

Также Рубио отметил, что США одновременно видят и основания для оптимизма по мирному урегулированию в Украине, и определенные причины для беспокойства. По его словам, и Украина, и Россия сейчас ближе к миру, чем за три предыдущих года.

"Украина и Россия в целом ближе к мирному соглашению, чем за последние три года. Мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время", – сказал Рубио.

По его словам, Штаты не вводили санкции против России, чтобы не мешать мирному процессу и поощрить диалог, поскольку надеются на сближение сторон конфликта.

"Как только вы начинаете делать такие вещи [вводить санкции], вы идете от этого – теперь вы обрекли себя еще на два года войны, и мы не хотим, чтобы это произошло... Никто другой не разговаривает с обеими сторонами, кроме нас", – добавил госсекретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп вынужден снова обратить внимание на Украину, несмотря на давление со стороны российского диктатора Владимира Путина, однако вряд ли это изменит направление войны, считает военный аналитик Ричард Кэмп. Встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Ватикане может означать, что перемирие близко как никогда, хотя вряд ли оно станет победой для Украины.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что для урегулирования российско-украинской войны нужны территориальные уступки от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению, добавив, что "пришло время для них либо сказать "да", либо для США отойти от этого процесса".

Такое же заявление делал глава Госдепа США Марко Рубио. Он сказал, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если "в ближайшие дни" в Белом доме решат, что мир "невозможен".

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