За день до парламентских выборов в Венгрии более 100 000 человек заполнили площадь и прилегающие проспекты столицы. В городе проходили концерты с участием десятков исполнителей не голосовать за правительство премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Associated Press. Артисты исполнили по одной песне во время семичасового концерта, который "взламывал систему".

На мероприятии толпа, которая преимущественно состояла из молодежи, часто выкрикивала антиправительственные скандирования, в том числе и "Русские, убирайтесь домой!" – слоган антисоветской революции в Венгрии 1956 года, который приобрел новое значение, поскольку Виктор Орбан продолжает налаживать все более тесные отношения с Москвой.

Одна из участниц, 19-летняя Гелена Шугар, сказала, что ее побудили прийти на мероприятие некоторые из ее любимых исполнителей, но стремление к переменам было самой важной целью концерта.

"Я слушаю этих исполнителей каждый день. Но сейчас самое важное здесь – политическая цель. Думаю, что важно показать, сколько из нас так думают, сколько из нас считают, что время этой системы закончилось, и нам пора меняться", – сказала она.

Выборы в Венгрии

В воскресенье, когда в Украине празднуют Пасху, Виктор Орбан и его партия "Фидес" будет бороться с лидером оппозиционной "Тисы" Петером Мадяром.

Независимые социологические центры считают, что у Мадяра есть уверенные шансы победить; в то же время провластные венгерские СМИ публикуют другие данные опросов: мол, большинство в парламенте сохранит партия Орбана.

Результаты социсследования Publicus прогнозируют, что за "Тису" могут проголосовать 52% тех, кто точно придет на участки, тогда как политсилу Орбана "Фидес" планируют поддержать 39%.

Напомним, за день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на должность премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".

