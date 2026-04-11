"Россияне, убирайтесь домой!" В Будапеште на акцию против правительства Орбана собрались более 100 тыс. человек. Фото и видео

Илья Рябинин
Новости. Мир
'Россияне, убирайтесь домой!' В Будапеште на акцию против правительства Орбана собрались более 100 тыс. человек. Фото и видео

За день до парламентских выборов в Венгрии более 100 000 человек заполнили площадь и прилегающие проспекты столицы. В городе проходили концерты с участием десятков исполнителей не голосовать за правительство премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Associated Press. Артисты исполнили по одной песне во время семичасового концерта, который "взламывал систему".

Россияне, убирайтесь домой

"Россияне, убирайтесь домой!" В Будапеште на акцию против правительства Орбана собрались более 100 тыс. человек. Фото и видео

На мероприятии толпа, которая преимущественно состояла из молодежи, часто выкрикивала антиправительственные скандирования, в том числе и "Русские, убирайтесь домой!" – слоган антисоветской революции в Венгрии 1956 года, который приобрел новое значение, поскольку Виктор Орбан продолжает налаживать все более тесные отношения с Москвой.

"Россияне, убирайтесь домой!" В Будапеште на акцию против правительства Орбана собрались более 100 тыс. человек. Фото и видео
"Россияне, убирайтесь домой!" В Будапеште на акцию против правительства Орбана собрались более 100 тыс. человек. Фото и видео

Одна из участниц, 19-летняя Гелена Шугар, сказала, что ее побудили прийти на мероприятие некоторые из ее любимых исполнителей, но стремление к переменам было самой важной целью концерта.

"Я слушаю этих исполнителей каждый день. Но сейчас самое важное здесь – политическая цель. Думаю, что важно показать, сколько из нас так думают, сколько из нас считают, что время этой системы закончилось, и нам пора меняться", – сказала она.

Выборы в Венгрии

В воскресенье, когда в Украине празднуют Пасху, Виктор Орбан и его партия "Фидес" будет бороться с лидером оппозиционной "Тисы" Петером Мадяром.

Независимые социологические центры считают, что у Мадяра есть уверенные шансы победить; в то же время провластные венгерские СМИ публикуют другие данные опросов: мол, большинство в парламенте сохранит партия Орбана.

Результаты социсследования Publicus прогнозируют, что за "Тису" могут проголосовать 52% тех, кто точно придет на участки, тогда как политсилу Орбана "Фидес" планируют поддержать 39%.

Напомним, за день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на должность премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".

