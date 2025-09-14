'Россияне получают больше, чем когда-либо мечтали': в ЕС предостерегли от уступок Путину

Москва навязывает Западу стратегическую ловушку в виде дискуссий о возможных территориальных уступок со стороны Украины. Эти дискуссии создают почву для того, чтобы россияне получили больше, чем могли даже мечтать.

Такое мнение в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland высказала Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Дипломат подчеркнула: любые уступки государству-агрессору России – недопустимы.

Что сказала Кая Каллас

Главный дипломат ЕС убеждена: дискуссии о возможных территориальных уступках со стороны Украины — это стратегическая ловушка, которую Кремль навязывает Западу.

Свою стратегию Россия реализует в три ключевых этапа. Сначала Москва выдвигает безосновательные территориальные требования к Украине. Далее переходит к угрозам и ультиматумам. И на третьем этапе в Европе активизируются голоса, предлагающие России то, что ей никогда не принадлежало.

"В конце концов, россияне получают больше, чем когда-либо мечтали", — очертила действенность стратегии Кремля Каллас.

При этом она констатировала, что подобные "компромиссы" являются иллюзорными. Ведь Кремль заявляет претензии на территории, которые даже не оккупированы, а вместо "мирного урегулирования" подсовывает Западу сохранение за собой уже захваченных украинских земель. Поэтому речь идет не о "компромиссе", а об элементарном продолжении войны другими методами.

"Мы не должны попасть в ловушку Путина. Не Украина должна отказываться от чего-то ради мира — именно Россия не пошла ни на одну уступку", — подчеркнула Каллас.

В разговоре с журналистами она также вспомнила о нарушении российскими дронами воздушного пространства Польши. По словам главы европейской дипломатии, появляется все больше доказательств того, что это Москва сделала намеренно.

Поэтому, убеждена Каллас, Европа должна действовать решительно – и без промедлений усилить поддержку Украины, наращивать инвестиции в оборону ЕС и помнить, что важно не повторить ошибок прошлого.

"Сегодня ситуация напоминает 1938 год, когда Чехословакия осталась в одиночестве. Но если Украина упадет, под угрозой окажется вся Европа. Мы должны доказать, что усвоили уроки истории", — резюмировала глава дипломатии ЕС.

