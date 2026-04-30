Россия теряет влияние в Транскаспийском регионе: в СВР объяснили, что происходит

В апреле этого года представители Организации тюркских государств, в которую входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, зафиксировали то, о чем давно говорили в регионе: страна-агрессор Россия больше не является гарантом стабильности. Стороны договорились рассчитывать исключительно на собственные силы.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины. Параллельно с этим набирает темп Транскаспийский транспортный маршрут – международный маршрут "Китай–Турция–Европа", составляющая Нового шелкового пути из Китая в страны западной Европы в обход России.

Он методично лишает РФ статуса ключевого транзитного узла между Азией и Европой. Когда этот коридор заработает на полную, российская транспортная инфраструктура превратится в "никому не нужный реликт прошлого", отметили в СВР. То же касается и самого присутствия Кремля в регионе.

"Показательным финалом этого процесса стала Армения. Итоги последнего саммита между Ереваном и Москвой зафиксировали: армяне больше не рассматривают Россию ни как стратегического партнера, ни как гаранта собственной безопасности. Ереван последовательно разворачивается в сторону Турции – более стабильного и предсказуемого игрока", – сказано в сообщении.

Реакция Москвы

В СВР подчеркнули, что Кремль отреагировал на события в регионе привычно – потянулся к рычагам давления. Первой попыткой стала угроза повысить цену на газ.

Ответ на такой шаг РФ оказался неожиданно жестким – спикер армянского парламента Ален Симонян публично пообещал начать процедуру выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС. В конце концов российская угроза не сработала.

Тогда россияне прибегли к другому инструменту – Росалкогольтабакконтроль лишил лицензии главного дистрибьютора армянских коньяков на российском рынке – Прошянский коньячный завод. Фактически Москва лишила собственных граждан доступа к одному из самых известных алкогольных брендов мира. Армения в ответ лишь ускорила сближение со странами региона, прежде всего с Турцией.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Казахстана отказались от планов строительства совместно с Россией трех теплоэлектроцентралей в стране. Проекты в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске реализует казахстанско-сингапурский консорциум, причем в первом городе строительство уже началось. Дело в том, что Казахстан хочет построить действительно новейшие ТЭЦ, поэтому стране вместо россиян нужны "подрядчики с доступом к технологиям".

