Казахстан отказался строить три ТЭЦ совместно с Россией: какую страну взяли в партнеры взамен

Власти Казахстана отказались от планов строительства совместно с Россией трех теплоэлектроцентралей в стране. Проекты в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске реализует казахстанско-сингапурский консорциум, причем в первом городе строительство уже началось. Дело в том, что Казахстан хочет построить действительно новейшие ТЭЦ, поэтому стране вместо россиян нужны "подрядчики с доступом к технологиям".

Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов. По его словам, с представителями Сингапура уже заключены соответствующие контракты, а участие России в проектах "окончательно остановлено".

Почему отказались от россиян

"Я думаю, что наши коллеги из "Самрук-Энерго" (заказчик строительства, – OBOZ.UA) не могут брать случайную компанию. Это подрядчики с опытом и доступом к технологиям. Подписаны контракты на энергоснабжение и поставки для трех ТЭЦ, и российские подрядчики не привлечены. Казахские подрядчики их будут строить", – сказал он.

Чиновник уточнил, что среди его коллег "за реализацию таких проектов предусмотрена индивидуальная ответственность".

Что именно будут строить

На всех трех станциях планируется внедрить технологии "чистого угля" и элементы искусственного интеллекта.

Причем проект в Кокшетау уже находится на стадии частичного строительства. Как докладывают в "Самрук-Энерго", там уже проложены соответствующие коммуникации и построены подъездные пути, а сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Строительство административного здания планируют начать в 2026 году, а ввод в эксплуатацию Кокшетауской ТЭЦ запланирован на первый квартал 2029 года.

По словам Есимханова, подрядчиком выбран казахстанско-сингапурский консорциум потому, что "в проектах будут использованы современные технологии", включая "китайские решения".

