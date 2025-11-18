Китай помог Беларуси наладить производство оружия для России: всплыли подробности

Беларусь продолжает материально помогать российской оккупационной армии в войне против Украины. В частности, белорусские предприятия производят сотни тысяч болванок для снарядов, которые затем передаются РФ.

При этом наладить производство заготовок для российских боеприпасов Беларуси помог Китай. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя бывших белорусских силовиков BelPol Матвей Купрейчик.

Роль Пекина в войне против РФ

На форуме, который проходил в Украине с 11 по 15 ноября, Купрейчик заявил, что Китай помог Беларуси наладить производство около полумиллиона заготовок для поступающих в Россию снарядов. Речь идет о 152 и 122-мм снарядах. В частности, Беларуси помогает России изготавливать боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".

"Китай помог белорусскому режиму наладить производство 240 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и 240 тысяч 122-миллиметровых ракет для российской системы "Град". Это данные за год. Таким образом на одном белорусском предприятии производится по меньшей мере полмиллиона снарядов", – сказал Купрейчик.

Китайцы лично контролируют процесс

Он объяснил, что роль Китая заключалась в продаже Беларуси готовой линии для производства заготовок для снарядов. По данным Купрейчика, на данный момент у режима Лукашенко нет возможности самостоятельно создавать взрывчатку, поскольку Беларусь не имеет никаких производственных мощностей.

"Интересно, что белорусские инженеры не смогли сами установить эту линию по производству боеприпасов. Для этого Китай направил в Беларусь десять своих инженеров, установивших ее. Она уже существует. И очень интересный момент состоит в том, что Китай был настолько заинтересован в установлении этой линии, что сейчас разместил своих работников на двух белорусских предприятиях, сидящих на этих предприятиях и контролирующих процесс", – заявил Купрейчик.

При этом, по словам Купрейчика, заготовки производятся в Беларуси только по государственному оборонному заказу Российской Федерации. К тому же, на сегодняшний день РФ остается единственным покупателем заготовок для боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что еще в этом году на боевое дежурство в его стране поставят российский ракетный комплекс "Орешник", предназначенный прежде всего для нанесения ядерных ударов. Он пригрозил Европе "бахнуть" по странам ЕС, если "будет плохо".

