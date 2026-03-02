Россия ограничилась "шаблонными" заявлениями: в ISW раскрыли позицию Кремля по событиям в Иране

После начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части высшего руководства государства Россия так и не оказала реальной помощи своему союзнику. Кремль ограничился выражением сочувствия и рядом шаблонных заявлений.

В контексте событий на Ближнем Востоке российский диктатор Владимир Путин вдруг вспомнил о международном праве, однако старательно избегал упоминаний о США или Израиле. Почему Россия не помогла и не будет помогать союзнику в дальнейшем, объяснили в Институте изучения войны (ISW).

Москва "кинула" союзника

После ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда иранских чиновников Россия так и не предоставила своему союзнику реальной помощи. Москва решила ограничиться шаблонными осуждениями.

Так, Путин 1 марта направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану сообщение, в котором выразил соболезнования по поводу смерти Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате американо-израильских ударов. Диктатор назвал ликвидацию Хаменеи "убийством", совершенным "циничным способом" – вразрез с "человеческой моралью и международным правом". При этом он ни словом не упомянул ни о США, ни об Израиле, отметили аналитики.

Зато Путин заявил, что Россия будет помнить Хаменеи как "выдающегося государственного деятеля", который поднял российско-иранские отношения до уровня стратегического партнерства.

С "ритуальными" заявлениями выступило и министерство иностранных дел РФ. Там очень возмутились из-за смерти людей и раскритиковали США и Израиль за "охоту" на иранскую правящую верхушку. Вспомнили в государстве-агрессоре также о международном праве: его, а также "принципы цивилизованных межгосударственных отношений", мол, США и Израиль нарушили, когда начали операцию против Ирана.

"МИД России повторил свои призывы к прекращению боевых действий и восстановлению дипломатического диалога, а также раскритиковал жертвы среди гражданского населения в странах Персидского залива, повреждения гражданской инфраструктуры и вероятное прекращение судоходства через Ормузский пролив", – добавили в ISW.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров 1 марта провел отдельные разговоры с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном, премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И относительно американо-израильских ударов по Ирану и повторил свое осуждение этих ударов.

По итогам разговора Лавров и Ван совместно предложили координировать действия с Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими международными организациями, чтобы помочь "стабилизировать" ситуацию.

Российские чиновники, включая постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, омбудсмена Татьяну Москалькову и посла в Израиле Анатолия Викторова, выразили аналогичные осуждения и призывы к возобновлению диалога.

"Шаблонные заявления России продолжают подчеркивать ограниченность возможностей РФ поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными усилиями в Украине и желанием получить уступки от Соединенных Штатов, не жертвуя своими целями в Украине", – резюмировали в ISW.

