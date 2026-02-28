Россия усиливает усилия по вербовке студентов на войну против Украины: в ISW объяснили, что это значит

Россия усиливает вербовку нового "пушечного мяса" – теперь в учебных заведениях РФ. Студентов убеждают подписывать контракты якобы для службы в войсках беспилотных систем, в ход идут и обещания, и угрозы.

Сейчас подобная вербовка зафиксирована в почти сотне учебных заведений по всей территории РФ и даже во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики отметили, что Россия расширяет усилия по набору персонала в высших учебных заведениях для укомплектования российских войск беспилотных систем.

Русская служба BBC 27 февраля сообщила, что министерство обороны РФ расширило усилия по набору контрактников по меньшей мере на 95 учебных заведений по всей России и на оккупированных территориях Украины. На студентов во время мероприятий с участием представителей так называемого оборонного ведомства по меньшей мере в 90 учебных заведениях давили, требуя, чтобы они подписывали контракты.

"Русская служба BBC отметила, что в этих 95 учебных заведений не учтены учреждения, где министерство обороны России проводит "косвенный набор", такой как открытие центров беспилотных систем в российских университетах", – указано в материале.

Также аналитики со ссылкой на статью ВВС отметили, что российские вузы начали публиковать сообщения об успешных усилиях по набору новобранцев – и это, предполагают в ISW, "будет побуждать больше студентов подписывать контракты".

По оценкам российского издания "Эхо", МО РФ набирает контрактников по меньшей мере в 57 университетах и 13 колледжах и техникумах в 23 субъектах России, а также во временно оккупированном Крыму. И если раньше вербовали прежде всего тех, кто учится плохо и имеет "задолженности" по обучению – сейчас практику расширили на всех студентов.

В МО РФ студентам обещают, что они якобы будут служить исключительно в войсках беспилотных систем (что считается более безопасным, чем служба в пехотных подразделениях). Однако контракты содержат положения, согласно которым командование может направить таких новобранцев, куда ему заблагорассудится.

Министерство обороны России при этом использует тактику "кнута и пряника", предлагая льготы, высокие зарплаты, гарантированный один год службы, гранты на образование и списание студенческих долгов – и применяя принуждение и угрозы для дополнительной "мотивации" идти на контрактную службу.

Российское оппозиционное издание "Медуза" 26 февраля сообщило, что Новосибирский колледж транспортных технологий имени Николая Лунина организовал трехдневный показ пропагандистских фильмов о россиянах, которые якобы "предали" Россию. Так там решили наказать студентов, которые отказались добровольно идти воевать против Украины.

Внимание на учебные заведения как на источник свежего "пушечного мяса" в МО РФ обратили в декабре прошлого года, в январе кампания по вербовке там усилилась.

"Министерство обороны РФ может комплектовать обычные российские вооруженные силы новобранцами-студентами. Российские войска все больше пытаются достичь целевых показателей набора новобранцев, причем в январе 2026 года впервые с начала полномасштабного вторжения уровень потерь в России превысил уровень набора новобранцев", – добавили аналитики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о в России начали вводить "квоты" на отправку студентов на войну против Украины. Правозащитники утверждают, что в вузах, колледжах и техникумах происходит скрытая мобилизация.

