В России задержали известного пропагандиста по 'громкому' обвинению: в ISW объяснили, какой 'сигнал' дал Кремль

В России арестовали бывшего главного редактора крупного Z-паблика Алексея Костылева. Пропагандисту вменили хищение миллиарда рублей, предназначенных для закупки дронов для оккупационной российской армии.

Однако реальная причина преследования до недавнего времени пылкого сторонника войны может лежать глубже: Кремль продолжает "зачищать" провоенных представителей информпространства, которых не способен полностью контролировать. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

В России задержали Z-пропагандиста

В России 27 февраля стало известно озадержании основателя и бывшего главреда прокремлевского Z-паблика Readovka Алексея Костылева.

Основанием для задержания стало подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах: по данным следствия, Костылев якобы украл у минобороны миллиард рублей на выполнении госконтрактов. Часть денег якобы должна была пойти на поставку БпЛА для оккупантов.

Суд, избиравший для Костылева меру пресечения, удовлетворил требование прокуратуры и оставил его под арестом. Не помогла пропагандисту ни работа по оправданию российской агрессии против Украины с 2014 года, ни текущая должность ведущего на пропагандистском канале RT, ни врученный ему до попадания в немилость Кремля орден "За заслуги перед отечеством".

По данным росСМИ, задержали Костылева еще 25 февраля, с тех пор он находился в изоляторе.

Интересно, что около месяца назад в интервью российскому журналисту Олегу Кашину Костылев заявил, что Readovka под его руководством получала от администрации российского диктатора Владимира Путина деньги на пропаганду, и сейчас к нему есть "претензии" со стороны государства, которые могут привести к тюремному заключению.

Telegram-канал Readovka у Костылева "отжали" в августе прошлого года: паблик перешел под контроль близкой к Кремлю организации, а его владельцем с тех пор является провластный российский политолог Андрей Ткаченко.

Что происходит на самом деле

Аналитики ISW обратили внимание на задержание Костылева, однако реальной его причиной они считают вовсе не "мошенничество" на миллиард рублей.

"Кремль продолжает бороться с провоенными фигурами информационного пространства, которых он не может полностью кооптировать или подчинить государственному контролю в рамках более широких усилий по консолидации информационного пространства под своим контролем", – убеждены аналитики.

В ISW привели более ранние сообщения российских оппозиционных СМИ, которые утверждали: в свое время Readovka была "ультраправым изданием" и до начала полномасштабного вторжения РФ она якобы не имела тесных связей с российскими властями. Однако после февраля 2022-го паблик начал горячо поддерживать российскую агрессию против Украины.

С марта 2025 года Кремль сократил финансирование этого пропагандистского ресурса. Тогда же, по данным независимого российского издания ASTRA, произошел захват паблика Ткаченко.

По мнению аналитиков ISW, история с Костылевым стала продолжением длительной кампании Кремля по обузданию российских военных блогеров с целью исключить критику Кремля и укрепить контроль центральной власти над российским информационным пространством.

"ISW не нашла доказательств того, что Кремлю удалось кооптировать Костылева, как это было сделано с другими известными военными блогерами или администраторами Telegram-каналов. Задержание Костылева российскими властями происходит на фоне других кремлевских репрессий против информационного пространства, таких как ограничение Telegram. ISW ранее оценивала, что Кремль рассматривает возможность принятия непопулярных внутри страны мер, таких как принудительный призыв в резерв, и Кремль, вероятно, создает условия для подавления негативной реакции, особенно со стороны влиятельной провоенной сферы", – резюмировали аналитики.

