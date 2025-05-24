"Россия не испытала достаточного давления": в МИД Эстонии прокомментировали ночную атаку по Украине

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с резким заявлением после ночной комбинированной атаки России на Украину, которая произошла в ночь на 24 мая. Он призвал международное сообщество активнее действовать, чтобы сдержать агрессора, в частности усилить санкции против РФ.

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Цахкна в соцсети X отметил, что продолжительность войны имеет очевидную причину – Россия до сих пор не почувствовала на себе должного уровня давления. По его словам, агрессию можно остановить только тогда, когда будет задействовано больше ресурсов и политической воли.

"Продолжающаяся агрессия России имеет простое объяснение: на нее не оказывалось достаточное давление, чтобы остановиться. Сила изменений, которая лежит в нас", – отметил дипломат.

Министр отметил необходимость немедленного усиления военной помощи Украине и введения более жестких санкций против РФ, конфискации замороженных российских активов и противодействия теневому флоту, который Москва использует для обхода ограничений.

"Сторонники Украины должны увеличить военную помощь для Украины, ввести более жесткие санкции против России, использовать ее замороженные активы и сдерживать ее теневой флот", – написал Цахкна.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 24 мая отбили массированную атаку России, которая использовала для этого 264 средства нападения, в том числе баллистику. Всего было сбито шесть ракет и 128 дронов, а также имитационные БПЛА.

Российское нападение привело к повреждениям и ранениям в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный и дроновый обстрел Украины ночью 24 мая. Глава государства подчеркнул, что Москва в очередной раз показала, что не намерена прекращать агрессию. Он в очередной раз призвал партнеров оказывать санкционное давление на РФ, чтобы заставить оккупантов к настоящей дипломатии.

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